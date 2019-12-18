Hekimoğlu'na ev sahipliğini Okan yapacak! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hekimoğlu'na ev sahipliğini Okan yapacak! - Son Dakika Magazin

Hekimoğlu'na ev sahipliğini Okan yapacak!

6 saat önce

İki Altın Küre Ödüllü House MD dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu, 17 Aralık Salı günü Kanal D'de başladı.

Hekimoğlu'na ev sahipliğini Okan yapacak!, System.String[]

İki Altın Küre Ödüllü House MD dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu, 17 Aralık Salı günü Kanal D'de başladı. Dizinin başrolünde, "Dr House" olarak bilinen "Hekimoğlu" karakteriyle Timuçin Esen yer alırken, dizide Esen'e; Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay eşlik ediyor. Yapımcılığını Karga Seven Pictures'tan Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan'ın, yönetmenliğini ise Hülya Gezer'in yaptığı dizinin, hastane sahnelerinde kullanılan mekanlar da merak konusu oldu.


Ev sahipliğini Okan Markası yapacak!


Dizi ekibi ve hastane yönetimi arasında yapılan mutabakat sonucunda, dizinin çekimlerinde İstanbul Okan Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nden çeşitli mekanlar kullanıldı. Hekimoğlu dizisi her Salı saat 20: 00'de Kanal D ekranlarında olacak.

Kanal D, Küre, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:36 
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