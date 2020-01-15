Hekimoğlu'na yine izleyiciden tam not!

Kanal D'nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın yer aldığı, House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu, dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi.



Oyuncu kadrosu ile olduğu kadar sıra dışı hikayesi ile de fark yaratan dizinin üçüncü bölümü de yine günün en çok izlenen yapımları arasındaki yerini aldı.



Ekrana gelen her bölümü ile dikkat çeken ve izleyicinin beğenisini kazanan dizide dün akşam, yanlış antibiyotik kullanımının zararlarına dikkat çekildi.



Ana hikayede iki bebek antibiyotiğe dirençli olan bir bakterinin bulaşması sonucu hastalanmış, Hekimoğlu ve ekibi de tedavi edebilmek için oldukça çaba harcamıştı.



Denedikleri tüm tedavilere rağmen bir noktada çözümsüz kalan Hekimoğlu kendi üslubu ile "Bizim hatamız biliyorsunuz değil mi? Ota, böceğe antibiyotik yazarsan böyle olur. Soğuk algınlığımı, burnun mu akıyor, al antibiyotik..Bu süper bakterileri biz yetiştirdik. El bebek gül bebek baktık büyüttük, şimdi racon kesiyorlar" diyerek yanlış antibiyotik kullanımına dikkat çekti.



Hekimoğlu yeni bölümleri ile her Salı saat 20.00'de Kanal D'de..



