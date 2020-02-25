Hekimoğlu'nda bu hafta duygusal anlar yaşanacak... - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hekimoğlu'nda bu hafta duygusal anlar yaşanacak... - Son Dakika Magazin

Hekimoğlu'nda bu hafta duygusal anlar yaşanacak...

6 saat önce

İzleyiciyi hastalıklar ve tedavileri hakkında bilgilendirmesinin yanı sıra eğlenceli sahnelerin de yer aldığı dizide bu Salı, duygusal anlar yaşanacak.

Hekimoğlu'nda bu hafta duygusal anlar yaşanacak..., System.String[]

İzleyiciyi hastalıklar ve tedavileri hakkında bilgilendirmesinin yanı sıra eğlenceli sahnelerin de yer aldığı dizide bu Salı, duygusal anlar yaşanacak.


Baba ve oğul ilişkilerinin konu edildiği 9. bölüme Hekimoğlu'nun tanı ekibinde görev yapan Nişantaşı lakaplı Dr. Emre'nin hüzünlü hikayesi ile hastanede tedavisi süren 13 yaşındaki Ali ve babasının hikayesi damga vuracak.


Dr. Emre'nin yine kendisi gibi doktor olan babası Kenan Acar (Alptekin Serdengeçti) ansızın hastaneye gelir. Babasının gelmesi ile bütün dünyası bir anda alt üst olan Emre, ısrarla babası ile görüşmek istemez. Hekimoğlu ünlü doktor Kenan Acar ile tanışmaktan çok memnun olsa da Emre'nin bu durumuna kayıtsız kalamaz ve baba oğulun karşılıklı konuşabilmesi için kendine has bir yöntem bulur. Peki bu yöntem Emre ve babasının geçmişe ait olan yaralarını sarmaya yetecek midir?


Emre ve babası arasında geçmişin hesabı yapılırken, diğer tarafta henüz 13 yaşında olan Ali'nin babasıyla arasında yaşananlar izleyicinin kalbine dokunacak.


Hekimoğlu yeni bölümü ile 25 Şubat Salı akşamı Kanal D'de...

Alptekin Serdengeçti, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:31 
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