Hekimoğlu'nda geceye damga vuran sahne - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hekimoğlu'nda geceye damga vuran sahne - Son Dakika Magazin

Hekimoğlu'nda geceye damga vuran sahne

6 saat önce

Hekimoğlu 24 Aralık salı yayınlanan son bölümde gece terörü atakları yaşayan genç, Hekimoğlu'nun ilgi alanına girdi.

Hekimoğlu'nda geceye damga vuran sahne, System.String[]

Hekimoğlu 24 Aralık salı yayınlanan son bölümde gece terörü atakları yaşayan genç, Hekimoğlu'nun ilgi alanına girdi.


Gençle konuşan ve olanları anlamaya çalışan Ateş, tavrıyla gencin ailesinin tepkisini çekti. Gencin babası tarafından sürekli terslenen Ateş, sabırla genci sorgulamaya devam etti.. Sorularına gençten önce babasının cevap vermesi ise Ateş'i çileden çıkardı. Olanları göz önünde bulundurarak bir tahmin yapan Ateş, çocuğun yaşadığını durumun iki sebebi olabileceğini söyledi.. Biri stres diğeri ise istismar...


Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor
Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz

Son Dakika Haberleri
17:49 Yasaklı kitabı film yapacak - Son Dakika Magazin
17:41 Erkan Mecit ve Olivia Mecit'in turnuva hazırlıkları sürüyor! - Son Dakika Magazin
17:14 Tolgahan Sayışman Mardin'de - Son Dakika Magazin
17:14 "Hanımefendi'nin Ziyareti" oyununun prömiyeri yapıldı - Son Dakika Magazin
17:14 Antalya DOB, yeni yıla hazır - Son Dakika Magazin
17:12 Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm - Son Dakika Magazin
17:02 Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:59:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hekimoğlu'nda geceye damga vuran sahne - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]