Hekimoğlu'ndan aşı karşıtlarına gönderme - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hekimoğlu'ndan aşı karşıtlarına gönderme - Son Dakika Magazin

Hekimoğlu'ndan aşı karşıtlarına gönderme

6 saat önce

İzleyicileri ekrana kilitleyen Hekimoğlu'nun son bölümünde, tartışmalara sebep olan aşı karşıtlığı ele alındı.

Hekimoğlu'ndan aşı karşıtlarına gönderme, System.String[]

İzleyicileri ekrana kilitleyen Hekimoğlu'nun son bölümünde, tartışmalara sebep olan aşı karşıtlığı ele alındı.


KANAL D'nin başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı "Hekimoğlu" dizisi, son bölümüyle yine ses getirdi. İkinci bölümde, bugünlerde çokca tartışılan aşı karşıtlığı ele alındı. Timuçin Esen'in canlandırdığı Ateş Hekimoğlu, genç sporcu Deniz'in hastalığını teşhis etmeye çalıştı. Deniz'in annesinin çocukluğunda kızamık aşısı olmadığı, bu sebeple Deniz'in de ciddi bir hastalık geçirdiği anlaşıldı. Başka bir sahnede ise bebeğine aşı yaptırmayan bir anneye, Hekimoğlu'nun "Aşı yaptırmamaya devam ederseniz yakında helvasını yersiniz bebeğin" demesi sosyal medyada yankı buldu.

Okan Yalabık, Timuçin Esen, Ebru Özkan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:12 
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