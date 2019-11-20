Son Dakika Haberleri: Hekimoğlu'nun yeni tanıtımı yayınlandı!
Son Dakika Magazin Hekimoğlu'nun yeni tanıtımı yayınlandı! - Son Dakika Magazin

Hekimoğlu'nun yeni tanıtımı yayınlandı!

6 saat önce

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı dizinin senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt, yönetmenliğini ise Hülya Gezer yapıyor.

Hekimoğlu'nun yeni tanıtımı yayınlandı!, System.String[]

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı dizinin senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt, yönetmenliğini ise Hülya Gezer yapıyor. Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.


Dizide, Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekasıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.


Amerika'da NBC Universal şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D'nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, yakında Kanal D'de!


Okan Yalabık, Aytaç Şaşmaz, Timuçin Esen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aleyna Tilki, Bergen yorumuyla sosyal medyaya damga vurdu
80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi İrem Derici saplantılı hayranından korktuğu için ailesinin yanına yerleşti Cinsel içerikli paylaşımlar yapan Ömür Gedik, tepkilerin odağı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 19:18:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hekimoğlu'nun yeni tanıtımı yayınlandı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]