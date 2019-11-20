Hekimoğlu'nun yeni tanıtımı yayınlandı!

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı dizinin senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt, yönetmenliğini ise Hülya Gezer yapıyor. Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.



Dizide, Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekasıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.



Amerika'da NBC Universal şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D'nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, yakında Kanal D'de!



