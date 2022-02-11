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Hekimoğlu: "Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz" - Son Dakika

Hekimoğlu: "Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz"

11.02.2022 14:20
Hekimoğlu: "Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon FK'da Başkan Vekili Suat Hekimoğlu, taraftarlara çağrıda bulunarak, "Şampiyonluk mücadelesi verirken taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon FK'da Başkan Vekili Suat Hekimoğlu, taraftarlara çağrıda bulunarak, "Şampiyonluk mücadelesi verirken taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi.

1461 Trabzon Futbol Takımı 13 Şubat Pazar günü saat 13.00'te Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Diyarbekirspor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesi Başkan Vekili Suat Hekimoğlu taraftarlara çağrıda bulunarak, "Şampiyonluk mücadelesi verirken taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Ligin ikinci yarısında çıkış yakaladık. Hedefimiz şampiyonluk. Pazar günü de kendi sahamızda Diyarbekirspor ile zorlu ve kritik bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu karşılaşmada taraftarlarımızdan ricamız, stadımızı doldurup 90 dakika takımımıza destek olmalarıdır. Yeni batı tribün biletlerimiz de ücretsiz şekilde dağıtılacaktır" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin-İHA)

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Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Futbol, Pazar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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