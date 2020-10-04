Hekimoğlu Trabzon: 0-0 - Son Dakika

Hekimoğlu Trabzon: 0-0

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Mutlu Çiğdem, Sabri ÖğeKAHRAMANMARAŞSPOR: Murat, Mert (Dk.85 Eren Taşkın), Erdi, Hüseyin, Osman, Halil, Recep (Dk.62 Talha), Emin, Erdem (Dk.85 Gökhan), Kadir, Eren Nergiz (Dk.72 İbrahim)HEKİMOĞLU TRABZON: Abdulaziz, Uğur Arslan, Sezer (Dk.

Hekimoğlu Trabzon: 0-0, System.String[]

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER:   Adnan Deniz Kayatepe, Mutlu Çiğdem, Sabri Öğe

KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat, Mert (Dk.85 Eren Taşkın), Erdi, Hüseyin, Osman, Halil, Recep (Dk.62 Talha), Emin, Erdem (Dk.85 Gökhan), Kadir, Eren Nergiz (Dk.72 İbrahim)HEKİMOĞLU TRABZON: Abdulaziz, Uğur Arslan, Sezer (Dk.56 Mustafa), İsmail (Dk.69 Musa), Mehmet, Burhan, Bahadır Taşdelen (Dk.56 Samet), Can (Dk.59 Batuhan), Yasin, Bahadır Erol, Oğuz (Dk.56 Serkan)SARI KARTLAR: Emin, Kadir (Kahramanmaraşspor), Serkan (Hekimoğlu Trabzon)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 3'üncü haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kaldı.

Kahramanmaraşspor futbolcuları maça, formalarının üzerine giydikleri "Sahipsiz Takım" yazılı siyah tişört ile çıktı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçı izlemek isteyen bir grup Kahramanmaraşspor taraftarı, apartmanın çatısına çıkarak takımını destekledi.


- Kahramanmaraş
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hekimoğlu Trabzon: 0-0 - Son Dakika Spor

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