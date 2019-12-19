Hekimoğlu Trabzon: 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hekimoğlu Trabzon: 2-0 - Son Dakika Spor

Hekimoğlu Trabzon: 2-0

6 saat önce

STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Bahattin Şimşek, Mustafa Savranlar, Bilal GölenMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Muhammed Emin Sarıkaya, Vieira, Mahmut Tekdemir (Dk. 42 Clichy), Aziz Behich, Gökhan İnler, Azubuike, Berkay Özcan, Kerim Frei, Robinho (Dk. 71 Aleksic), Ba (Dk.

Hekimoğlu Trabzon: 2-0, System.String[]

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Muhammed Emin Sarıkaya, Vieira, Mahmut Tekdemir (Dk. 42 Clichy), Aziz Behich, Gökhan İnler, Azubuike, Berkay Özcan, Kerim Frei, Robinho (Dk. 71 Aleksic), Ba (Dk. 78 Muhammet Arslantaş)

HEKİMOĞLU TRABZON: Bekir Demircan (Dk. 70 Onur Küçük) - Miraç Acer, Volkan Altınsoy, Talha Yazgan, Bahadır Erol, Taha Gür (Dk. 58 Ali Aydemir), Hakan Yavuz, Samet Yalçın, Mertcan Çam, Musa Caner Aktaş (Dk. 59 Muhammet Haşim Çoban), Taha Balcı

GOLLER: Dk. 54 Ba, Dk. 88 (P) Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Robinho, Vieira (Medipol Başakşehir) - Miraç Acer (Hekimoğlu Trabzon)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Medipol Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54'üncü dakikada Demba Ba ve 88'inci dakikada penaltıdan Muhammet Arslantaş attı.

26'ncı dakikada Berkay Özcan'ın pasıyla sağ taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Robinho'nun rakiplerinden sıyrılarak kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşu kaleci Bekir kurtardı.

33'üncü dakikada Berkay Özcan'ın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Robinho'nun şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

51'inci dakikada Hekimoğlu Trabzon gole çok yaklaştı. Taha'nın ara pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Caner'in kayarak vuruşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

54'üncü dakikada Başakşehir golü buldu. Gökhan'ın pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Demba Ba, top kontrol ettikten sonra ceza sahasına girer girmez plase şutunu çıkardı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

65'inci dakikada Clichy'nin kullandığı kornerde Vieira'nın ön direkte arkaya aşırdığı topla buluşan Ba'nın sert şutunu kaleci Bekir çıkardı.

73'üncü dakikada Mertcan'ın rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

75'inci dakikada Taha'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Haşim'in yerden sert ve düzgün şutunda top uzak kale direğinin az farkla yanından dışarı gitti.

86'ıncı dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Berkay Özcan'ın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Muhammet'in ilk vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu önünde bulan Muhammet'in şutunda kaleye giden topu Miraç eliyle kesince, hakem penaltı noktasını gösterdi.

88'inci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Muhammet'in şutunda meşin yuvarlak kalecinin uzandığı köşeden filelere gitti: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.


- İstanbul
Berkay Özcan, Başakşehir, Trabzon, Robinho, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:30 Kaynak: DHA
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