Son Dakika Haberleri: Hekimoğlu Trabzon - Adana Demirspor: 2-0
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Hekimoğlu Trabzon - Adana Demirspor: 2-0

37 dakika önce

STAT: Vakfıkebir İlçeHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi xxx, Nurettin Taşkesen xxx, Uğur Akalp xxxHEKİMOĞLU TRABZON: Gökhan xxx- Miraç xxx, Volkan xxx, Samet xx (Dk.84 Dede xxx), Bahadır xxx, Hakan xxx, Oğuzhan xxx (Dk.111 Mertcan x), Maksut xx (Dk.77 Emrullah xx), Musa Caner xx (Dk.

Hekimoğlu Trabzon - Adana Demirspor: 2-0, System.String[]

STAT: Vakfıkebir İlçe


HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi xxx, Nurettin Taşkesen xxx, Uğur Akalp xxx


HEKİMOĞLU TRABZON: Gökhan xxx- Miraç xxx, Volkan xxx, Samet xx (Dk.84 Dede xxx), Bahadır xxx, Hakan xxx, Oğuzhan xxx (Dk.111 Mertcan x), Maksut xx (Dk.77 Emrullah xx), Musa Caner xx (Dk.60 Taha Gür xx), Taha Balcı xxx, Talha xxx


ADANA DEMİRSPOR: Emrullah xx- Tayyib Talha xx, Rassoul xx, Orhan xx (Dk.90 Mehmet x), Emre xx, Erdal x (Dk.55 Levent xx), Vedat xx, Carayol xx, Aosman xx (Dk.101 Musa x), Carayol xx (Dk.80 Tevfik x), Gladky xx


GOLLER: Dk.100 Dede, Dk.112 Hakan (Hekimoğlu Trabzon)


SARI KARTLAR: Hakan, Maksut (Hekimoğlu Trabzon), Gladky (Adana Demirspor)


Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada ev sahibini bir üst tura taşıyan golleri 100. dakikada Dede ve 112. dakikada Hakan kaydetti.


Adana Demirspor ise bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.


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Vakfıkebir, Trabzon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:45 
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