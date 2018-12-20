Son Dakika Haberleri: Hekimoğlu Trabzon, Ahmet Özen'le Anlaştı.

Hekimoğlu Trabzon, Ahmet Özen'le Anlaştı.

12 saat önce

TFF 3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, Sadi Tekelioğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Ahmet Özen'i getirdi.

Hekimoğlu Trabzon, Ahmet Özen'le Anlaştı., System.String[]
TFF 3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, Sadi Tekelioğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Ahmet Özen'i getirdi.

Yapılan açıklamada, "Kulüp yönetim kurulumuz, yaptığı görüşmeler sonrasında Trabzonlu Teknik Direktörlerden Ahmet Özen ile Profesyonel A Takım Teknik Sorumlusu olarak anlaşma sağlamıştır. Özen ile önümüzdeki günlerde yapılacak imza töreninde resmi sözleşme imzalanacak" denildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:53 Kaynak: İHA

Sadi Tekelioğlu, Trabzon, Ahmet Özen, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Futbolcu Anthony Martial'den Genç Modele Cinsel İçerikli Mesajlar! Fenerbahçe, Buducnost'u Farka Boğdu: 89-65

Barcelona, Valencia'dan Jeison Murillo'yu Kiraladı Giresunsporlu Taraftarlar, "Fenerbahçe Kümeye" Tezahüratında Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 07:07:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hekimoğlu Trabzon, Ahmet Özen'le Anlaştı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]