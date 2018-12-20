Hekimoğlu Trabzon, Ahmet Özen'le Anlaştı.
12 saat önce
TFF 3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, Sadi Tekelioğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Ahmet Özen'i getirdi.
TFF
3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon
FK, Sadi Tekelioğlu
'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Ahmet Özen
'i getirdi.
Yapılan açıklamada, "Kulüp yönetim kurulumuz, yaptığı görüşmeler sonrasında Trabzonlu Teknik Direktörlerden Ahmet Özen ile Profesyonel A Takım Teknik Sorumlusu olarak anlaşma sağlamıştır. Özen ile önümüzdeki günlerde yapılacak imza töreninde resmi sözleşme imzalanacak" denildi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:53 Kaynak: İHA
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