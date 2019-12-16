Hekimoğlu Trabzon'da gözler Medipol Başakşehir maçında - Son Dakika
Son Dakika Spor Hekimoğlu Trabzon'da gözler Medipol Başakşehir maçında - Son Dakika Spor

Hekimoğlu Trabzon'da gözler Medipol Başakşehir maçında

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Alper Avcı, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmada tur için şanslarını en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi.

Hekimoğlu Trabzon'da gözler Medipol Başakşehir maçında, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Alper Avcı, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmada tur için şanslarını en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi.

Ligin ilk yarısını 32 puanla üçüncü sırada tamamlayan Hekimoğlu Trabzon'da gözler Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda Medipol Başakşehir ile perşembe günü deplasmanda oynayacakları rövanş maçına çevrildi. Sahasında oynadıkları ilk maçta güçlü rakibine 1-0 mağlup olan Trabzon ekibi, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

ALPER AVCI: TUR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Alper Avcı, Medipol Başakşehir karşısında tur için şanslarını en iyi şekilde kullanacaklarını belirterek, "Medipol Başakşehir ligde istikrarlı ve futbol anlamında iyi birtakım. Sistem takımı olmuşlar. Kurumsallaşma açısından oturmuş bir takım. Geniş bir oyuncu kadrosu var. Oynamayan oyuncularla bile ilk beşte yer alacak bir kadroları var. Muhtemelen yine aynı kadro ile karşımıza çıkacaklar. Rakibe saygı duyarak kendi haddimizi bilerek futbol oynayacağız. Teslim olmak için gitmiyoruz. Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takımla oynayacağız. Tur için şansımızı en iyi şekilde kullanacağız, mücadele edeceğiz. Formanın hakkını savaşarak vereceğiz" diye konuştu.


- Trabzon
Türkiye Futbol Federasyonu, Başakşehir, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Maytaptan çıkan duman 20 kişiyi zehirledi
Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması Başakşehir'in rakibi Sporting'i tanıyalım

Son Dakika Haberleri
18:47 Shane Larkin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika Spor
18:39 Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık" - Son Dakika Spor
18:37 Son Dakika | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Bernard Mensah'tan kötü haber - Son Dakika Spor
18:36 İzmir Güz Trofesi sona erdi - Son Dakika Spor
18:30 Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko maçını seyircisiz oynayacak - Son Dakika Spor
18:01 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori - Son Dakika Spor
17:39 Leicester, Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 19:15:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hekimoğlu Trabzon'da gözler Medipol Başakşehir maçında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]