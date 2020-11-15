Hekimoğlu Trabzon'da İsmail Haktan Odabaşı'ndan örnek davranış!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, evinde Gümüşhanespor'u 4-1 mağlup etti. Maça ev sahibi ekipte forma giyen İsmail Haktan Odabaşı'nın fair-play hareketi damga vurdu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon FK, Gümüşhanespor'u ağırladı. Karşılaşmayı Hekimoğlu Trabzon FK 4-1 kazandı. Maçın 57. dakikasında Hekimoğlu Trabzon FK futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı rakibin pas hatasında topu alıp kaleye doğru giderken, Gümüşhanespor futbolcusu Ömer Alp Kulga'nın sakatlandığı için topa müdahale edemediğini gördü.

Bunun üzerine İsmail Haktan Odabaşı Fair-Play örneği sergileyerek, topu rakip kaleye götürüp gol atmak yerine durarak topu rakibe verdi. Bu görüntüler her iki takım tarafından da alkışlarla karşılandı. - TRABZON