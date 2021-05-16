Hekimoğlu Trabzon FK - Anagold 24Erzincanspor: 3-0

STAT: Yavuz Selim

HAKEMLER: Burak Şeker, Erkan Akbulut, Abdullah Uğur Sarı

KIRMIZI KART: Dk.90+8 Eray (Hekimoğlu Trabzon)

Hekimoğlu Trabzon FK, Misli.com 2'nci Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Anagold 24Erzincanspor'u sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 2-0 mağlup olan Hekimoğlu Trabzon, bu sonuçla adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

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