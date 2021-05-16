Hekimoğlu Trabzon FK - Anagold 24Erzincanspor: 3-0 - Son Dakika

Hekimoğlu Trabzon FK - Anagold 24Erzincanspor: 3-0

16.05.2021 18:04
Hekimoğlu Trabzon FK - Anagold 24Erzincanspor: 3-0, System.String[]

STAT: Yavuz SelimHAKEMLER: Burak Şeker, Erkan Akbulut, Abdullah Uğur SarıHEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz- Uğur Arslan, Ali, Yasin, Bahadır, Samet, Caner(Dk.61 Oğuz), Burhan(Dk.46 Eray), Halil İbrahim(Dk.77 Miraç), Özkan(Dk.86 Mehmet), Batuhan(Dk.

STAT: Yavuz Selim

HAKEMLER: Burak Şeker, Erkan Akbulut, Abdullah Uğur Sarı

HEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz- Uğur Arslan, Ali, Yasin, Bahadır, Samet, Caner(Dk.61 Oğuz), Burhan(Dk.46 Eray), Halil İbrahim(Dk.77 Miraç), Özkan(Dk.86 Mehmet), Batuhan(Dk.86 Mücahit Can)ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Murat- Abdullah, Yunus Emre, Ahmet Kaan(Dk.46 Hakan), Batuhan Salman, Samed, Uğurcan(Dk.90 Batuhan Yılmaz), Sabrican(Dk.65 Ozan), Mümin Talip, Rıdvan, SefaGOLLER: Dk.14 Batuhan, Dk.37 Ali, Dk.58 Caner (Hekimoğlu Trabzon)SARI KARTLAR: Özkan, Samet, Batuhan (Hekimoğlu Trabzon)- Batuhan, Sefa (Anagold 24 Erzincanspor)

KIRMIZI KART: Dk.90+8 Eray (Hekimoğlu Trabzon)

Hekimoğlu Trabzon FK, Misli.com 2'nci Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Anagold 24Erzincanspor'u sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 2-0 mağlup olan Hekimoğlu Trabzon, bu sonuçla adını yarı finale yazdıran taraf oldu.


- Trabzon

Hekimoğlu Trabzon, Erkan Akbulut, Burak Şeker, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hekimoğlu Trabzon FK - Anagold 24Erzincanspor: 3-0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı Joao Pereira'nın Abdullah Avcı yorumu sosyal medyayı salladı: Beni şampiyon yaptığın için teşekkürler Joao Pereira'nın Abdullah Avcı yorumu sosyal medyayı salladı: Beni şampiyon yaptığın için teşekkürler İçişleri Bakanlığı'nın 'Kademeli normalleşme' genelgesine AK Parti'nin içinden itiraz var İçişleri Bakanlığı'nın 'Kademeli normalleşme' genelgesine AK Parti'nin içinden itiraz var Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Liverpool, Ozan Kabak'ı almaktan vazgeçti Liverpool, Ozan Kabak'ı almaktan vazgeçti Evine kapanıp yoldan geçenlere ateş etmeye başladı: 1 yaralı Evine kapanıp yoldan geçenlere ateş etmeye başladı: 1 yaralı Son dakika! Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinden dikkat çeken mesaj: İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli Son dakika! Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinden dikkat çeken mesaj: İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu! Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu!

Son Dakika Haberleri
16:46 Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!
15:28 Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu!
15:27 Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı
15:07 İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi
15:01 Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
Falcao'dan taraftarın kafasını karıştıran paylaşım: Gelecek sezon bizi daha güçlü yapacak Falcao'dan taraftarın kafasını karıştıran paylaşım: Gelecek sezon bizi daha güçlü yapacak         
19:25
Mircea Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta Mircea Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta         
18:58
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü, kardeşini ve 2 polisi yaraladı Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü, kardeşini ve 2 polisi yaraladı         
17:14
Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!         
16:46
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı         
16:11
Beşiktaşlı N'Koudou, derbiden sonra gönderme yapan Arda'nın paylaşımıyla alay etti Beşiktaşlı N'Koudou, derbiden sonra gönderme yapan Arda'nın paylaşımıyla alay etti         
16:00
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi         
15:07
Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı! Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!         
15:01
Peker'den Bakan Soylu'nun Peker'den Bakan Soylu'nun "Fare gibi kaçma, adalete teslim ol" sözlerine yanıt: Senin tayin ettirdiğin hakime mi?         
12:49
Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı         
12:36
Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak         
11:23
'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!         
10:50
Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları         
10:21
Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi         
10:13
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 19:41:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hekimoğlu Trabzon FK - Anagold 24Erzincanspor: 3-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement