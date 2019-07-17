Hekimoğlu Trabzon FK'da transferler devam ediyor
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Hekimoğlu Trabzon FK, geçtiğimiz sezon Çankaya FK'da forma giyen orta saha oyuncusu Ali Aydemir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:41 Kaynak: İHA
Hekimoğlu Trabzon
FK, geçtiğimiz sezon Çankaya
FK'da forma giyen orta saha oyuncusu Ali Aydemir
ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol
Şube Sorumlusu Semuih Hekimoğlu ve Kulüp Genel Menajeri Serkan Ünver
hazır bulundu. Birkaç gün sonra yeni sezon hazırlıklarına start vereceklerini belirten Serkan Ünver, "Çalışmalarımıza tam kadro başlamak istiyoruz. Bu çerçevede transfer çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ali genç ve gelecek vaat eden bir kardeşimiz. Kendisinin idealleri var. Bu idealleri kulübümüzde gerçekleştirmesini arzu ediyoruz. Bu transferin camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.
Hekimoğlu Trabzon FK'ya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Ali Aydemir ise kırmızı-lacivertli forma ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Hedefleri arasında Trabzonpor formasını giymek olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Benim en büyük arzum bir gün Trabzonspor
formasını giyebilmek. İnşallah Hekimoğlu Trabzon FK'da büyük başarılara imza atıp, hedeflerime doğru adım adım ilerlerim" şeklinde konuştu. - TRABZON
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