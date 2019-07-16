Son Dakika Haberleri: Hekimoğlu Trabzon FK, Deniz Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Hekimoğlu Trabzon FK, Deniz Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

3 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, Fransa 2. Lig takımlarından Athletico Marseille formasını giyen gurbetçi futbolcu Deniz Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hekimoğlu Trabzon FK, Deniz Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]
TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, Fransa 2. Lig takımlarından Athletico Marseille formasını giyen gurbetçi futbolcu Deniz Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkan Yardımcısı Köksal Kazaz, "Genç kardeşimize önce vatanına sonra kulübümüze hoş geldin diyoruz. Kendisinde gördüğümüz istek ve heyecan bizleri de gelecek adına umutlandırdı. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hekimoğlu Trabzon FK ile sözleşme imzalayan gurbetçi futbolcu ise ülkesinde hedefleri olan bir takımda forma giyeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "En büyük hedeflerimden biri Türkiye'de futbol oynamak ve Milli Takım'a kadar yükselebilmek. Bu hedefimi Hekimoğlu Trabzon FK çatısı altında gerçekleştirmek istiyorum" dedi. - TRABZON
Deniz Erdoğan, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:56 Kaynak: İHA
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