Hekimoğlu Trabzon FK, Erkut Satılmış ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hekimoğlu Trabzon FK, Erkut Satılmış ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Hekimoğlu Trabzon FK, Erkut Satılmış ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Almanya'nın 1860 Münih II takımının savunma oyuncusu Erkut Satılmış ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hekimoğlu Trabzon FK, Erkut Satılmış ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Almanya'nın 1860 Münih II takımının savunma oyuncusu Erkut Satılmış ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.


Hekimoğlu Trabzon FK Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Başkan Vekili Suat Hekimoğlu hazır bulundu. Transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Erkut Satılmış, "Hedefi olan bir takıma geldim. Gördüğüm yakın ilgi ve arkadaşlık ortamı beni etkiledi. Türkiye'ye kalıcı olmak için geldim. Futbol şehri olan Trabzon'da futbola aşık bir camiada oynayacağım için gerçekten mutluyum. Kendimi yalnız hissetmeyeceğim bir kulüpte sadece işimi yapacağım için mutluyum. Kısa sürede kendimi kabul ettireceğim" dedi.


Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkan Vekili Suat Hekimoğlu ise Erkut'un takip ettikleri oyuncular arasında yer aldığını belirterek, "Futbol alt yapısını Almanya da almış genç bir kardeşimiz. Başarılı olacağına inancımız tam. Kendisinden uzun süre faydalanmak istiyoruz. Bu yüzden 4.5 yıllık sözleşme imzaladık. Türk futboluna ve takımımıza hayırlı olsun" dedi. - TRABZON

Almanya, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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