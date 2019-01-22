Son Dakika Haberleri: Hekimoğlu Trabzon Fk, Hakkı Yıldız'ı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Hekimoğlu Trabzon Fk, Hakkı Yıldız'ı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

2 saat önce

TFF 3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, Keçirörengücü'nün forvet oyuncusu Hakkı Yıldızı'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Hekimoğlu Trabzon Fk, Hakkı Yıldız'ı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı, System.String[]
TFF 3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK, Keçirörengücü'nün forvet oyuncusu Hakkı Yıldızı'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Hekimoğlu Trabzon FK, hücum bölgesini Keçirörengücü'nden Hakkı Yıldız'ı sezon sonuna kadar kiralayarak güçlendirdi. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sami Karaman hazır bulundu. Kendisini sezon sona kadar Hekimoğlu'na bağlayan sözleşmeye imza atan Yıldız, takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Daha önce beraber forma giydikleri arkadaşları ve ağabeylerinin burada olduğunu belirterek, "Tekrar onlarla aynı formayı terletecek olmanın sevincini de yaşıyorum. Hekimoğlu Trabzon FK şampiyonluk hedefi olan bir kulüp. Yönetim ve kulüp yapısının çok düzgün olduğunu duyuyordum. Buraya gelince de bizzat şehit oldum. İnşallah bu güzel ortam için de sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırırız" dedi.

Hakkı Yıldız, transferinin gerçekleşmesine kendisine yardımcı olan Keçiörengücü yönetim kuruluna da teşekkür etti.

Sami Karaman da kulüp transfer çalışmaları kapsamında Hakkı Yıldız ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirterek, "Bu transferin gerçekleşmesinde bizlere yardımcı olan Keçiörengücü Yönetim Kurulu'na şükranlarımızı sunuyoruz. Hakkı Yıldız kardeşimizin takımımıza çok katkılar yapacağını düşünüyoruz. Kendisi futbol altyapısını Almanya'da almış sonrasında Türkiye'de profesyonel liglerde forma giymiş bir arkadaşımız. Bu transferin, kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

Spor
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YORUMLAR (1)
  • Adınızı Yazınhaydar taflan: Kac mac oynadı kac golüvar bilgilendirin bizleri devre arası kimse iyi adamını vermez hatıra almayalım Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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