2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Hekimoğlu Döküm Fabrikası'nı gezdi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 24 Mart Çarşamba günü deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak olan Hekimoğlu Trabzon FK, bu karşılaşma öncesi bugün Başkan Celil Hekimoğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Hekimoğlu Döküm Fabrikas'ını ziyaret etti.

Teknik Direktör Bayram Toysal ve futbolcuları fabrikada Başkan Celil Hekimoğlu ve Başkan Vekili Suat Hekimoğlu karşıladı. Fabrikanın her bölümünü gezen takım, özellikle döküm bölümünde yapılan işlemleri dikkatle izlediler.

Şampiyonluğun ateşini yaktılar

Ziyaret sonrası futbolcular toplu fotoğraf çekilirken, "Döküm esnasında ateşler yandı. Biz de takım olarak inşallah bugün burada şampiyonluğun ateşini yakıyoruz. Sezon sonu şampiyon olup, bize sevenleri mutlu etmek istiyoruz" dediler. - TRABZON