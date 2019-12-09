Hekimoğlu Trabzon FK'nın kaptanları tek yumruk

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nın kaptanları Taha Balcı, Mertcan Çam ve Volkan Altınsoy play-off için takım olarak kenetlendiklerini söyledi.



Deplasmanda Pendikspor'u 2-0 yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan Hekimoğlu Trabzon FK'da moraller yerinde. Ligin ilk yarısının son maçında sahalarında ağırlayacakları Başkent Akedemi FK maçını kazanarak 2019 yılını galibiyetle tamamlamayı hedefleyen Hekimoğlu Trabzon FK'da oyuncular yönetime ve taraftarlara yeni yıl hediyesi vermeyi planlıyor.



Hekimoğlu Trabzon FK'nın takım kaptanları Taha Balcı, Mertcan Çam ve Volkan iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Takım olarak hedeflerimiz var. Ligi galibiyetle bitirmek istiyoruz. Play-off'a kalıp savaşımızı gideceğimiz yere kadar götürmek düşüncesindeyiz. Derler ya anlatılmaz yaşanır. Evet, aynen öyle. Kulübümüzde tam bir aile ortamı var. Biz de bu ailenin parçası olarak sorumluluklarımızı yerine getirip mutluluğa el vermek istiyoruz" dediler - TRABZON