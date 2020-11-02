Hekimoğlu Trabzon FK, Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Hekimoğlu Trabzon FK, Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı

02.11.2020 15:44

- Hekimoğlu Trabzon FK, Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı.

- Hekimoğlu Trabzon FK, Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı

TRABZON - Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı.

Hekimoğlu Trabzon FK Tesisleri'nde Başkan Celil Hekimoğlu ile Başkan Vekili Suat Hekimoğlu'nun katılımı ile yapılan imza töreninde Teknik Direktör Osman Özköylü kendisini 2+1 yıllığına Hekimoğlu Trabzon FK'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan başkan Celil Hekimoğlu, "2018'de Düzyurtspor'u devraldıktan sonra proje ile başladık bu yola. Hekimoğlu FK olarak ilk yılımızda 2. Lig'e çıkmayı başardık. Trabzon'un damarlarında bu hırs olduğu için bu seneki hedefimizi 1. Lig olarak koyduk. İstikrarı seven bir insanım. Devamlılığı çok istiyoruz. Hedeften uzaklaşmayı görünce değişiklik yaptık. İnançlı, hırslı, mücadeleci bir isim aradık. Trabzon'un da bir parçası olsun istedik. Sporcu alırken de buna gayret etmeye çalışıyoruz. Osman hocam Trabzonspor'da futbol oynamış bir isim. Kendisiyle 1 dakika içinde anlaştık. Uzun sürmedi. Yeni bir sayfa açıyoruz. Hedef 1. Lig. Bu sene olmak zorunda değil gelecek senenin temellerini de atabiliriz" dedi.

Teknik Direktör Osman Özköylü ise, "Çok sevdiğim insanların yanlarında olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulübe hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Beni davet ettiklerinde kulüple ilgili çok bilgim yoktu ama projeleri ve hedefleri dinledikten sonra o proje içime o kadar sindi ki bu kulübe yardımcı olmak adına içimde büyük bir heyecan uyandı. Bu proje çerçevesinde asıl amaç bu projenin bir parçası olmak, hedefine ulaşmasına yardımcı olmak en büyük hedefim. Hekimoğlu Trabzon FK, birçok 1. Lig ve Süper Lig takımlarından güçlü bir yapıya sahip. Bu da beni çok heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.

Bu takımı kuranları tebrik ettiğini de ifade eden Özköylü şu ifadeleri kullandı: "Büyük bir değişim yapacağız. En az Trabzonspor kadar takip edilecek ve izlemekten keyif alınacak bir kulüp olacak. İnsanların yer bulmak için erkenden stada geleceği bir takım oluşturacağız. İyi futbol, keyif veren futbol oynayan ve hedefleri kovalayan takımlarda olduk. İnşallah bunu bu kulüpte de başaracağız."

Hekimoğlu Trabzon FK, Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı
Hekimoğlu Trabzon FK, Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı
Hekimoğlu Trabzon FK, Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı
Hekimoğlu Trabzon FK, Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı
Hekimoğlu Trabzon FK, Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı

Teknik Direktör, Osman Özköylü, Hekimoğlu, Trabzon, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hekimoğlu Trabzon FK, Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


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