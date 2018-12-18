Hekimoğlu Trabzon Fk, Sadi Tekelioğlu ile Yollarını Ayırdı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu ile yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu ile yollarını ayırdı.



Hekimoğlu Trabzon FK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktörümüz Sadi Tekelioğlu ile yapmış olduğu karşılıklı istişareler sonrasında kendisiyle yollarını ayırma kararı almıştır. Bu kararın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyor, Sayın Sadi Tekelioğlu'na bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz." - TRABZON

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