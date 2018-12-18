Son Dakika Haberleri: Hekimoğlu Trabzon Fk, Sadi Tekelioğlu ile Yollarını Ayırdı

Hekimoğlu Trabzon Fk, Sadi Tekelioğlu ile Yollarını Ayırdı

1 saat önce

TFF 3. Lig'de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu ile yollarını ayırdı.

Hekimoğlu Trabzon Fk, Sadi Tekelioğlu ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
TFF 3. Lig'de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu ile yollarını ayırdı.

Hekimoğlu Trabzon FK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktörümüz Sadi Tekelioğlu ile yapmış olduğu karşılıklı istişareler sonrasında kendisiyle yollarını ayırma kararı almıştır. Bu kararın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyor, Sayın Sadi Tekelioğlu'na bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz." - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:22 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sadi Tekelioğlu, Trabzon, Spor
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