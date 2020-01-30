Hekimoğlu Trabzon FK, taraftarlar derneği kulübe ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Hekimoğlu Trabzon FK, taraftarlar derneği kulübe ziyaret - Son Dakika Spor

Hekimoğlu Trabzon FK, taraftarlar derneği kulübe ziyaret

6 saat önce

TFF 2 Lig Beyaz Grupta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, taraftarlar derneği, Amed Sportif maçı öncesi, kulüp başkanı Celil Hekimoğlu'nu ziyaret etti.

Hekimoğlu Trabzon FK, taraftarlar derneği kulübe ziyaret, System.String[]

TFF 2 Lig Beyaz Grupta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, taraftarlar derneği, Amed Sportif maçı öncesi, kulüp başkanı Celil Hekimoğlu'nu ziyaret etti.


Hekimoğlu Trabzon FK, 2 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Hekimoğlu Trabzon FK, taraftarlar derneği zorlu müsabaka öncesi kulübü ziyaret ederek başkan Celil Hekimoğlu, yönetim kurulu üyesi Melih Hekimoğlu ve takım kaptanı Taha Balcı'ya başarı dilediler.


Hekimoğlu Trabzon FK Taraftarlar Derneği Başkanı Mümin Aydın, içerde ve dışarıda takımlarını yalnız bırakmamaya çalıştıklarını belirterek, " Başarılı bir çıkışımız var. Biz tribünlerde desteğimizi 90 dakika vermeye devam edeceğiz. Amed Sportif maçı öncesi başarılar diledik. Yeni stadyumumuzun hizmete geçmesinden sonra daha aktif ve başarılı bir tribüne imza atacağız. Celil Başkana böyle bir tesisi Trabzon'a kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Trabzon futbolu için şans olan Hekimoğlu'na da daima destek olacağız"ifadelerini kullandı - TRABZON

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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