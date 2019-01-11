Son Dakika Haberleri: Hekimoğlu Trabzon Fk Yöneticileri, Bakan Kasapoğlu ile Görüştü

Hekimoğlu Trabzon Fk Yöneticileri, Bakan Kasapoğlu ile Görüştü

1 saat önce

Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, Başkan Vekili aynı zamanda Türkiye Boks Federasyonu Başkan adayı Suat Hekimoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Adnan Günnar ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Hekimoğlu Trabzon Fk Yöneticileri, Bakan Kasapoğlu ile Görüştü, System.String[]
Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, Başkan Vekili aynı zamanda Türkiye Boks Federasyonu Başkan adayı Suat Hekimoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Adnan Günnar ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın da katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, "Bakanımız, Milletvekillerimiz ve Genel Müdürümüz ile birlikte Trabzon'da yapılacak olan spor tesisleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle Akyazı Spor Kompleksinde yapılacak olan profesyonel ve amatör futbol sahaların durumu hakkında istişare ettik. Trabzon sporunun gelişmesi ve kalkınması için çok verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Bakanımıza, Milletvekillerimize ve Genel Müdürümüze Hekimoğlu Trabzon FK adına Trabzon sporuna kazandıracakları bu muhteşem tesisler için çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:56 Kaynak: İHA

Türkiye, Trabzon, Spor
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