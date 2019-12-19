Hekimoğlu Trabzon maçının ardından - Son Dakika
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Hekimoğlu Trabzon maçının ardından

6 saat önce

Okan Buruk: 2-0 kazandık ama hem oyuncularım hem de takım adına daha büyük beklentilerim var"Takımın en yaşlı isimlerinin maçı en çok önemseyen oyuncular olduğunu söylemek isterim"Mustafa Alper Avcı: İki yönlü doğru işler yapmaya çalıştıkALİ DANAŞ / İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci...

Hekimoğlu Trabzon maçının ardından, System.String[]

Okan Buruk: 2-0 kazandık ama hem oyuncularım hem de takım adına daha büyük beklentilerim var

"Takımın en yaşlı isimlerinin maçı en çok önemseyen oyuncular olduğunu söylemek isterim"

Mustafa Alper Avcı: İki yönlü doğru işler yapmaya çalıştık

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Medipol Başakşehir 1-0'ın rövanşında sahasında Hekimoğlu Trabzon'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kazanmalarına rağmen takımından beklentinin daha büyük olduğunu belirten Okan Buruk, "Zor bir maç oldu. Konsantrasyon ile bu maçları önemsemek, değerini bilmek çok önemliydi. Bugün oyunun genelinde oynanan oyun bunu çok göstermedi. Çok istediğimiz, zevk aldığımız, beğendiğimiz, hayal ettiğimiz oyun olmadı. 2-0 kazandık ama hem oyuncularım hem de takım adına daha büyük beklentilerim var. İnşallah bunu oyun olarak da geliştiririz. Skor güzel ama oyun olarak çok iyi bir oyun yoktu. Rakibimize bir çok fırsat verdik. Ben Hekimoğlu Trabzonspor futbolcularını kutlamak istiyorum. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiler zaman zaman bizden daha iyi işler yaptılar. Benim maçtan sonraki duygularım çok iyi değildi, soyunma odasına mutlu girmedim? ifadelerini kullandı.

"TAKIMIN EN YAŞLI İSİMLERİNİN MAÇI EN ÇOK ÖNEMSEYEN OYUNCULAR OLDUĞUNU SÖYLEMEK İSTERİM"

Arda Turan'ın sakatlığı hakkında da bilgi veren Buruk, "?Arda'nın bir sakatlığı var belinden. O yüzden bugün takımla birlikte değil. Bugüne baktığımızda belki diğer oyunculara çok örnek olacak Demba Ba gibi, Clichy gibi Gökhan gibi aslında takımın en yaşlı isimlerinin maçı en çok önemseyen oyuncular olduğunu söylemek isterim. Zaman zaman iyi işler yaptılar, sahada önemsediler. Genç oyuncuları oynatmak önemliydi. Muhammed sağ bekte 90 dakika oynadı. Diğer Muhammet Aslantaş sonradan girdi penaltıyı ona attırdık. Genç oyuncuların oynaması gol atması önemli. Bizi de, Türk futbolundaki herkes gibi sevindiriyor. İlerde bu tür oyunculara ilerde umarım daha fazla şans veririz" diye konuştu.

MUSTAFA ALPER AVCI: İKİ YÖNLÜ DOĞRU İŞLER YAPMAYA ÇALIŞTIK

Sezon başından itibaren üzerine koyarak devam ettiklerini belirten Hekimoğlu Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "İlk maçtaki skoru burada olumluya döndürmek için mücadele ettik ama karşımızda bu ligin bana göre en iyi takımlarından bir tanesi vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum çok iyi mücadele ettiler. Oyunsal anlamda sezon başından beri yaşadığımız şeyler vardı. İki yönlü doğru işler yapmaya çalıştık. Sezon başından beri üzerine koyarak gittiğimiz bir oyun anlayışı var. İkinci yarı için iyi bir tatilden sonra sezon sonu hedeflediğimiz üst lige çıkma durumunu gerçekleştiririz? şeklinde konuştu.


Mustafa Alper, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:48 Kaynak: DHA
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