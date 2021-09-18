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Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 5-0 - Son Dakika

Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 5-0

18.09.2021 17:17
Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 5-0, System.String[]

STAT: Yavuz SelimHAKEMLER: Selim Özen, Burak Gültek, Muhammed YıldızHEKİMOĞLU TRABZON: Özkan- Onur, Yasin, Yunus Emre, Muhammed Ali, Caner(Dk.79 Ahmet), Halil İbrahim(Dk.79 Berkay), Tunahan, Hakan Yeşil, Kerem(Dk.46 Hakan Demir), Ethem(Dk.71 Abdulkadir)NİĞDE ANADOLU FK: Enes- Rıza, Adem(Dk.

STAT: Yavuz Selim

HAKEMLER: Selim Özen, Burak Gültek, Muhammed YıldızHEKİMOĞLU TRABZON: Özkan- Onur, Yasin, Yunus Emre, Muhammed Ali, Caner(Dk.79 Ahmet), Halil İbrahim(Dk.79 Berkay), Tunahan, Hakan Yeşil, Kerem(Dk.46 Hakan Demir), Ethem(Dk.71 Abdulkadir)NİĞDE ANADOLU FK: Enes- Rıza, Adem(Dk.79 Alperen), Aykut, Cumhur, Emre(Dk.82 Berat), Atalay(Dk.65 Mustafa), Recep(Dk.65 Murat), Ferhat(Dk.82 Tuncay), Muhammet, PolatGOLLER: Dk.39-60 Caner, Dk.74 Abdulkadir, Dk.81 Ahmet, Dk.86 Hakan Demir (Hekimoğlu Trabzon)SARI KARTLAR: Hakan Yeşil (Hekimoğlu Trabzon)- Aykut (Niğde Anadolu FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 3'üncü hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK'yı 5-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 39'uncu ve 60'ıncı dakikalarda Caner, 74'üncü dakikada Abdulkadir, 81'inci dakikada Ahmet ve 86'ncı dakikada Hakan Demir kaydetti.


- Trabzon
Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 5-0
Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 5-0
Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 5-0
Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 5-0

Hekimoğlu Trabzon, Hakan Demir, Selim Özen, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 5-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 5-0 - Son Dakika
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