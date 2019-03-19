Son Dakika Haberleri: Hekimoğlu Trabzon, Özen ile Yollarını Ayırdı

Hekimoğlu Trabzon, Özen ile Yollarını Ayırdı

2 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup lideri Hekimoğlu Trabzon'da, teknik direktör Ahmet Özen ile yollar ayrıldı.

Hekimoğlu Trabzon, Özen ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
TFF 3. Lig 1. Grup lideri Hekimoğlu Trabzon'da, teknik direktör Ahmet Özen ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı olağan toplantısında teknik direktör Ahmet Özen ile yolları ayırma kararı aldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulu olarak yaptığımız geniş durum değerlendirmesi sonrasında A Takım Teknik Direktörümüz Ahmet Özen yola devam etmeme kararı almıştır. Sayın Özen'e kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarı dileriz."

Hekimoğlu Trabzon, hafta sonu Erzin Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Ahmet Özen, Trabzon, Spor
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