Hekimoğlu Trabzon, Özen ile Yollarını Ayırdı
2 saat önce
TFF 3. Lig 1. Grup lideri Hekimoğlu Trabzon'da, teknik direktör Ahmet Özen ile yollar ayrıldı.
TFF
3. Lig 1. Grup lideri Hekimoğlu Trabzon
'da, teknik direktör Ahmet Özen
ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı olağan toplantısında teknik direktör Ahmet Özen ile yolları ayırma kararı aldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulu olarak yaptığımız geniş durum değerlendirmesi sonrasında A Takım Teknik Direktörümüz Ahmet Özen yola devam etmeme kararı almıştır. Sayın Özen'e kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarı dileriz."
Hekimoğlu Trabzon, hafta sonu Erzin Belediyespor
ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:50 Kaynak: AA
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