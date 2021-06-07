Üye Girişi
Hekimoğlu Trabzon, teknik direktör Bahaddin Güneş'le prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika

Hekimoğlu Trabzon, teknik direktör Bahaddin Güneş'le prensip anlaşmasına vardı

07.06.2021 18:29
Hekimoğlu Trabzon, teknik direktör Bahaddin Güneş'le prensip anlaşmasına vardı, System.String[]

Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş'le prensipte anlaştı.

Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş'le prensipte anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Trabzonspor'un eski futbolcusu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi ve liglerimizin başarılı Trabzonlu teknik adamı Bahaddin Güneş ile prensip anlaşmasına varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Futbol Takımı, Hekimoğlu Trabzon, Sosyal Medya, Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hekimoğlu Trabzon, teknik direktör Bahaddin Güneş'le prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım 00:37 Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi 23:39 Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım 23:30 CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı 22:19 Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı 21:46 Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu 20:59 Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Yamaç Koçovalı öldü mü? Çukur'da kafa karıştıran final Yamaç Koçovalı öldü mü? Çukur'da kafa karıştıran final         
00:57
Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı         
23:55
Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
23:37
Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok         
22:48
Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak         
22:18
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 01:57:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hekimoğlu Trabzon, teknik direktör Bahaddin Güneş'le prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement