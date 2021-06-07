Hekimoğlu Trabzon, teknik direktör Bahaddin Güneş'le prensip anlaşmasına vardı

Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş'le prensipte anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Trabzonspor'un eski futbolcusu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi ve liglerimizin başarılı Trabzonlu teknik adamı Bahaddin Güneş ile prensip anlaşmasına varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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