Hekimoğlu Trabzon, teknik direktör Bahaddin Güneş'le 1 yıllık sözleşme imzaladı

Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi, teknik direktör Bahaddin Güneş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp binasında düzenlenen törende, daha önce prensip anlaşmasına varılan Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktör Bahaddin Güneş ile Hekimoğlu Trabzon Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu arasında 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Hekimoğlu, yaptığı konuşmada, yeni sezon öncesi yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "Artık önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trabzonspor eski efsane futbolcusu ve başarılı teknik direktör Trabzonlu Bahaddin hocamızla anlaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. İnşallah yeni sezonda takımımızla birlikte güzel başarılara imza atacaktır." ifadelerini kullandı.

Güneş de memleketinin takımını çalıştıracağı için mutlu olduğuna dikkati çekerek, "Öncelikle beni bu göreve layık gören başta Başkanımız Celil Hekimoğlu olmak üzere yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Hekimoğlu Trabzon'un başarılı olması için yeni sezonda elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Yeni sezonda hedefe oynayan bir takım oluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Güneş'in ekibinde, Serdar Eş'in yardımcı antrenör, Kenan Sivrikaya'nın kaleci antrenörü, Erdi Aslan'ın da atletik performans antrenörü olarak görev yapacağı belirtildi.