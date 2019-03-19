Son Dakika Haberleri: Hekimoğlu Trabzon, Teknik Direktörlük Görevine Bülent Demirkanlı'yı Getirdi

Hekimoğlu Trabzon, Teknik Direktörlük Görevine Bülent Demirkanlı'yı Getirdi

30 dakika önce

Hekimoğlu Trabzon, teknik direktörlük görevine Trabzon'un deneyimli antrenörlerinden Bülent Demirkanlı'yı getirdi.

Hekimoğlu Trabzon, Teknik Direktörlük Görevine Bülent Demirkanlı'yı Getirdi, System.String[]
Hekimoğlu Trabzon, teknik direktörlük görevine Trabzon'un deneyimli antrenörlerinden Bülent Demirkanlı'yı getirdi. Demirkanlı, sezonu sonuna kadar Trabzon ekibini çalıştıracak.

Hekimoğlu Trabzon Başkan Vekili Suat Hekimoğlu, Bülent Demirkanlı'nın teknik direktörlük görevine gelmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Bülent Hoca geçmişi başarılarla dolu bir teknik adam. Kendisinin Kulübümüzde başarılı olacağından kuşkumuz yok. Bülent Demirkanlı'nın şampiyonluk kariyerine Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nü de eklemesini istiyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz."

Demirkanlı da yaptığı açıklamada, yönetim kuruluna kendisine bu görevi layık gördükleri için teşekkür etti. Tecrübeli hoca, "Benden önce bu kulüpte görev yapan Sadi Tekiloğlu ve Ahmet Özen hocalarıma teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız bu bayrağı daha üst seviyelere taşımanın gayreti içinde olacağım. Hekimoğlu Trabzon yönetim Kurulunun ve camianın beklentilerini iyi biliyorum. Bu beklentileri boşa çıkarmamak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. İnşallah şampiyonluk kupasını Trabzon şehrine getireceğiz " dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:10 Kaynak: İHA

Trabzon, Spor
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