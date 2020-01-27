Hekimoğlu yine çok konuşulacak... - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hekimoğlu yine çok konuşulacak... - Son Dakika Magazin

Hekimoğlu yine çok konuşulacak...

6 saat önce

Dizinin beşinci bölümüne ünlü oyuncu Buket Dereoğlu konuk oluyor.

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Dizinin beşinci bölümüne ünlü oyuncu Buket Dereoğlu konuk oluyor. ALS hastalığının işlendiği bu bölümde Dereoğlu, ALS hastası olarak hastaneye gelen müzisyen Cihan Yenerler'in menajerine hayat veriyor.


Memoli'nin zor seçimi!


Hekimoğlu'nun tanı ekibinde görev yapan Dr. Mehmet Ali'yi bu bölümde zor bir seçim bekliyor. Mehmet Ali, hasta Cihan Yenerler'in asıl doktoru Tanju Bey'in eski asistanıdır ve İpek'te bu vakayı Mehmet Ali'ye verir. Hekimoğlu başlarda bu duruma bozulsa da kendi yöntemleri ile vakayı tedavi etmeye çalışır.


Hekimoğlu ve Dr. Tanju arasında kalan Mehmet Ali'nin aklı, Tanju Hoca'nın teklifi ile daha da karışır. Peki Memoli eski hocasını mı yoksa


Hekimoğlu'nu mu seçecektir?


Hekimoğlu yeni bölümleri ile her Salı saat 20.00'de Kanal D'de.


Buket Dereoğlu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:41 
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