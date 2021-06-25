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'Hekimoğlu' yurt dışında yayınlanacak - Son Dakika

'Hekimoğlu' yurt dışında yayınlanacak

25.06.2021 07:47
'Hekimoğlu' yurt dışında yayınlanacak, System.String[]

"House M.D."nin yerli versiyonu olan ve dizi tutkunları tarafından "Türk televizyon tarihinin en başarılı adaptasyon dizisi" ilan edilen yapım; Afganistan, Hindistan, Özbekistan, Kosova, Romanya, İsrail ve Uruguay'da yayınlanacak.

"House M.D."nin yerli versiyonu olan ve dizi tutkunları tarafından "Türk televizyon tarihinin en başarılı adaptasyon dizisi" ilan edilen yapım; Afganistan, Hindistan, Özbekistan, Kosova, Romanya, İsrail ve Uruguay'da yayınlanacak. Yapımcılığını Ojo Pictures'ın üstlendiği, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın rol aldığı "Hekimoğlu"nun yurtdışı satışı, Kanal D International tarafından gerçekleştiriliyor.

'Hekimoğlu' yurt dışında yayınlanacak

Afganistan, Uruguay, India, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Hekimoğlu' yurt dışında yayınlanacak - Son Dakika Magazin


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