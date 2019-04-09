Hektaş 250 Köyde 15 Bin Çiftçiye Akıllı Tarım Uygulamalarını Anlatacak

Şimdiye kadar 10 bin çiftçiye akıllı tarım teknolojilerini anlatan Hektaş, 2019'da 15 bin çiftçiyle bir araya gelecek.

Şimdiye kadar 10 bin çiftçiye akıllı tarım teknolojilerini anlatan Hektaş, 2019'da 15 bin çiftçiyle bir araya gelecek.



OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, geçen yıl başlattığı akıllı tarım seferberliğine bu yıl da devam ediyor. Yapılan şirket açıklamasına göre 2018 yılında Türkiye çapında 10 bin çiftçiye ulaşan ve akıllı tarım yöntemlerini çiftçilerle paylaşan Hektaş, daha fazla çiftçiye ulaşmak için yeniden yola çıktı. Mart ayında Eskişehir'den yola çıkan Hektaş, Akıllı Tarım Köylerde projesinin son ziyaretini 27 Aralık'ta Adıyaman'a yapacak. Bir yıl boyunca 25 bin kilometre yol yaparak 250'ye yakın köye ulaşacak proje ile çiftçiler, akıllı tarım uzmanlarıyla bir araya gelecek ve tarımdaki son teknolojik gelişmeleri öğrenecek. Çiftçilerin yenilikçi tarım teknolojilerine hazırlanması ve milli tarımın güçlendirilmesi hedeflenen proje kapsamında 15 bin çiftçiye ve 45 bin ziyaretçiye ulaşılması planlanıyor.



Mart ayında İç Anadolu Bölgesi'nden başlayan proje, sırasıyla Akdeniz, Marmara, Ege, Çukurova ve GAP bölgelerini dolaşacak. Proje kapsamında çiftçilere ve ziyaretçilere tarımda uzaktan görüntüleme sistemleri (drone) kullanımı, uzaktan kumandalı tarım makineleri ve iyi tarım uygulamaları anlatılacak ve çocuklar için aktiviteler düzenlenecek.



"Geçen yıl katettiğimiz yolu bu yıl beş katına çıkardık"



Proje ile ilgili konuşan Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer; "2018 yılında başladığımız bu projeyle şimdiye kadar 19 ilde 30 ilçeye gittik ve 10 binden fazla çiftçimize akıllı tarımın neden önemli olduğunu, teknolojinin de dahil olduğu tarım süreçlerini nasıl iyi yönetebileceklerini ve nasıl daha verimli bir üretim yapabileceklerini anlattık. Geçen yıl ulaşamadığımız bölgelerden çiftçiler de projeye büyük ilgi gösterdi ve bu uygulamaları onlarla da paylaşmamızı istediler. Biz de, inanarak çıktığımız bu yolda, sektördeki bilgi ve tecrübemizi tüm çiftçilerimizle paylaşmak için projemize yeni bir yön verdik. Geçen yıl katettiğimiz yolu bu yıl beş katına çıkardık. 25 bin kilometrenin her bir noktasında 'doğru tarım, doğru yatırım' diyeceğiz. Bir OYAK Grubu şirketi olarak yenilikçilik her zaman pusulamız. Bu yüzden tüm çiftçilerimizin yenilikçi tarım teknolojileriyle ilişki kurmasını sağlamayı çok önemsiyoruz. Hektaş olarak önümüzdeki dönemlerde de teknolojinin ön planda olduğu akıllı tarım uygulamaları gündemimizde olacak. Sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlayan projeler hayata geçireceğiz" dedi. - İSTANBUL

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