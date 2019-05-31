Son Dakika Haberleri: HEKTAŞ artık devler liginde
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HEKTAŞ artık devler liginde

1 saat önce

OYAK Grubu şirketlerinden HEKTAŞ, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında bu yıl ilk defa İSO 500 listesine girdi.

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OYAK Grubu şirketlerinden HEKTAŞ, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında bu yıl ilk defa İSO 500 listesine girdi. Son üç yılda üç kat büyüyen HEKTAŞ, önemli sanayi kuruluşlarını geride bırakarak devler ligindeki yerini aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları belli oldu. Tarım sektörünün yanı sıra Türk sanayisinin de önemli şirketlerinden HEKTAŞ, bu yıl ilk defa İSO 500 listesinde yer aldı.

Türkiye sanayisinin önemli kuruluşlarının bulunduğu listede HEKTAŞ'ın bu yıl ilk defa yer almasından gurur duyduklarını belirten HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer, "Akıllı Tarımın Öncüsü HEKTAŞ olarak 63 yıldır hem sektörümüze hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor, katma değer oluşturan yenilikçi çalışmalara ağırlık veriyoruz. Amacımız, ülkemize maksimum katkı sağlamak ve üreticilerimizi her alanda desteklemek. Bu amaç doğrultusunda yaptığımız çalışmaların meyvelerini İSO 500 listesine girerek aldığımıza inanıyorum. Başta, bize inanan OYAK Grubu olmak üzere çalışanlarımız ve paydaşlarımıza, son yıllarda artarak devam eden başarılarımıza sağladıkları eşsiz katkılardan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Listenin zirvesine doğru olan yolculuğumuzu emin adımlarla sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:26 Kaynak: İHA
Ordu Yardımlaşma Kurumu, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi
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