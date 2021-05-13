HEKTAŞ, çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı - Son Dakika

HEKTAŞ, çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı

13.05.2021 14:25
HEKTAŞ, çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı, System.String[]

HEKTAŞ, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde, gıdaya erişimin kritik bir öneme sahip olduğu pandemi döneminde de aralıksız çalışan çiftçiler için bir teşekkür filmi yayınladı.

HEKTAŞ, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde, gıdaya erişimin kritik bir öneme sahip olduğu pandemi döneminde de aralıksız çalışan çiftçiler için bir teşekkür filmi yayınladı.

İnsanlığın, gıdaya erişim ve sürdürülebilir tarımsal üretimin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunun farkına varıldığı pandemi döneminde, Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıdaya erişim konularında sıkıntı yaşamaması adına çalışan çiftçileri unutmayan HEKTAŞ, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için özel bir teşekkür filmi yayınladı. İstanbul ile Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde üç gün süren teşekkür tanıtım filminin çekimlerinde gerçek çiftçiler rol alırken, tarlalarında emek harcayan çiftçilerin işlerini yaptığı o anlar da kameralara yansıdı. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde #çiftçimeteşekkürler etiketi ile yayınlanan ve çiftçilerin fedakarca verdiği emeklerine yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen film, 'Tüm çiftçilerimize sonsuz minnetle' sözü ile sona eriyor. Şirket, farkındalık kampanyasıyla toplumun her kesimini çiftçilere teşekkür etmeye davet ediyor.

Yapay zeka destekli mobil uygulama

Şirket, pandemi önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara karşı yeni özelliklerle donattığı yapay zeka destekli mobil uygulama HEKTAŞ Akıllı Asistan ile üreticilere hızlı çözümler sunduğu belirtildi. Mobil uygulama, üreticilerin serada, bahçede ve tarlada yardım ve destek alabileceği, tüm sorularına cevap veren dijital bir asistana dönüştü. Şirket, bu uygulamasıyla ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri'nde "Tarımsal Bilişim" kategorisinde, TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda ise Dijitalleşme Kategorisi'nde ödüle layık görüldü.

Akıllı Asistan'ın yanı sıra pandemiyle birlikte temassız teknolojilerin önem kazanmasıyla İHA 2 statüsündeki ilaçlama drone'u HEKTAŞ Turna'yı çiftçilerin hizmetine sunan şirket, böylelikle üreticilerin dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilmelerini, ürün verimliliğini arttıran ve zamandan tasarruf sağlayan yeni teknolojilere adapte olabilmelerini amaçlıyor.

Dünya çapında bir Ar-Ge ve Eğitim Üssü

Şirketin Ar-Ge'ye dayalı, yeni teknolojilerin ve modern üretim tekniklerinin üreticilere uygulamalı olarak sunulacağı Bursa Orhangazi'deki Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi'nde de inşa çalışmaları devam ediyor. Merkez ile 5 yılda toplam 25 bin üreticiye dokunmayı hedefleyen şirket, bu tesiste düzenli olarak ağırlayacağı çiftçileri yeni teknolojilerle tanıştıracak ve üretimde fark oluşturmalarını sağlayacak eğitimler verecek.

İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile çiftçilerin menfaatleri korunuyor

İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile de üreticilerin daha verimli üretim yapmalarına yönelik yapay zeka destekli akıllı tarım teknolojileri üzerine sistemler geliştiren şirket, çiftçiler için üretim yapılan seralardaki mahsullerin gelişimleri ve olası olumsuz durumları sensörler aracılığıyla uzaktan takip edebilmeyi, hızlı ve doğru müdahale ile verim kaybının önüne geçebilmeyi sağlıyor. Şir, böylece üreticilerin olumsuz koşullardan en az düzeyde etkilenmelerini sağlayarak, onların menfaatlerini korumayı amaçlıyor. - İSTANBUL

HEKTAŞ, çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı

Dünya Çiftçiler Günü, Yapay Zeka, İstanbul, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HEKTAŞ, çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabir zor anlar yaşadı İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabir zor anlar yaşadı İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Yastık altındaki altınlarıyla tavuk çiftliği sahibi oldu Yastık altındaki altınlarıyla tavuk çiftliği sahibi oldu Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Bayramda üs bölgesini ziyaret eden Bakan Akar'ın astsubay ile diyaloğu duygulandırdı Bayramda üs bölgesini ziyaret eden Bakan Akar'ın astsubay ile diyaloğu duygulandırdı Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti

Son Dakika Haberleri
15:19 İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabir zor anlar yaşadı
15:10 Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi
15:01 İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı
14:34 "Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu
14:21 Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı
14:20 Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi
14:17 Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı
14:16 Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti
14:12 Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı
12:53 Ramazan Bayramı için paylaşım yapan Mesut Özil, Kudüs'teki Müslümanları unutmadı
Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansur Çiller esprisi damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansur Çiller esprisi damga vurdu         
15:22
Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi         
15:11
İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı         
15:02
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu         
14:35
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı         
14:13
Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi         
12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı         
10:40
Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma         
10:15
87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı 87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı         
10:08
Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak         
10:04
Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü         
10:02
Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor         
09:58
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 15:29:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HEKTAŞ, çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement