HEKTAŞ'ın Tarımsal İnovasyon ve Deneyim Merkezi'ne ziyaret

HEKTAŞ, Orhangazi'de inşası devam eden Tarımsal İnovasyon ve Deneyim Merkezi'nde Gebze Teknik Üniversitesi'ni ağırladı.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve beraberindeki heyet, OYAK Tarım Hayvancılık şirketlerinden HEKTAŞ'ın, Bursa Orhangazi'de inşası devam eden Tarımsal İnovasyon ve Deneyim Merkezi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette merkezin inşa süreci, yakın gelecekte ve uzun vadede yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verildiği bildirildi. Ar-Ge çalışmaları ve hizmetler hakkında bilgilerin yer aldığı sunumun ardından akıllı sera alanları ile farklı tür ve çeşitlerden oluşan ekim ve dikim alanları gezildi. Ziyaretçiler ayrıca, İHA-2 statüsündeki Türkiye'nin ilk, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tescilli tek drone'u Hektaş Turna ile gerçekleştirilen mahsule yönelik bitki besleme uygulamasını izleyerek çalışma hakkında bilgi aldılar.

Söz konusu merkezdeki inşa çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Tamamlandığında, Türkiye'nin en fonksiyonel ve kapsamlı, dünyanın ise sayılı merkezlerinden birisi olacak olan Tarımsal İnovasyon ve Deneyim Merkezi, 607 dönümlük alana inşa ediliyor. - İSTANBUL