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HEKTAŞ, tescilli siyez buğdayı üretecek - Son Dakika

HEKTAŞ, tescilli siyez buğdayı üretecek

18.06.2021 14:12
HEKTAŞ, tescilli siyez buğdayı üretecek, System.String[]

HEKTAŞ, genetik olarak dünyanın ilk buğdayları kabul edilen siyez buğdayları Ata Siyez ve Mergüze'nin tohumlarını üretmeye hazırlanıyor.

HEKTAŞ, genetik olarak dünyanın ilk buğdayları kabul edilen siyez buğdayları Ata Siyez ve Mergüze'nin tohumlarını üretmeye hazırlanıyor.

HEKTAŞ, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından tescillenen Türkiye'nin ilk tescilli siyez buğdayları olduğu belirtilen Ata Siyez ve Mergüze'nin satış haklarını 5 yıllığına devralmış olup, buğdayların üretimini ve satışını yapmayı planlıyor. Şirket, biyolojik özellikleri nedeniyle rakım ve nem ihtiyacına en uygun bölge olan Kastamonu ilinin İhsangazi ilçesi ve civarında üretilecek olan siyez buğdaylarının tohumlarını 2023 yılı itibarıyla satışa sunmaya hazırlanıyor.

Modern buğdayın atası

Verilen bilgiye göre, genetik olarak dünyanın ilk buğdayı olarak da kabul edilen siyez buğdayı, Anadolu topraklarında 12 bin yıldır genetiğini koruyor. Kromozom sayısı 14 ve yüzde 100 orijinal olan buğdaylar, genetiği değiştirilerek kromozom sayıları 42 ve 48'e çıkartılan mevcut modern buğdaylardan ayrışıyor. Hititlerin 'zız' olarak adlandırdığı siyez buğdayının tarihi, dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu Göbeklitepe'ye kadar dayanıyor.

Sertifikalı tohum kullanmanın üreticilere faydası çok

Verilen bilgiye göre, çeşit saflığı tam olan tescilli siyez buğdayları Ata Siyez ve Mergüze, yüksek çimlenme (çıkış) kabiliyeti ve ıslah edilmiş olması sebebiyle üreticilere sayısız fayda sunuyor. Tohum miktarında yüzde 25'e varan tasarruf sağlayarak tohum maliyetini düşürüp, üreticiye kazanç sağlayan siyez buğdayları, yeknesak ve kaliteli olduğundan yüksek pazar değeri ile satış kolaylığı sağlıyor. - İSTANBUL

HEKTAŞ, tescilli siyez buğdayı üretecek
HEKTAŞ, tescilli siyez buğdayı üretecek

Kastamonu, Genetik, Türkiye, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi HEKTAŞ, tescilli siyez buğdayı üretecek - Son Dakika Ekonomi


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