HEKTAŞ, tohum ıslahına odaklanıyor - Son Dakika

HEKTAŞ, tohum ıslahına odaklanıyor

OYAK Tarım Hayvancılık Grubu şirketi HEKTAŞ, yerli tohum üretimi kapsamında AR-GE çalışmaları gerçekleştirerek, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nden (TAGEM) Pehlivan07 hibrit silajlık mısır çeşidinin üretim ve satış hakkını satın aldı.

HEKTAŞ, tohum ıslahına odaklanıyor, System.String[]

OYAK Tarım Hayvancılık Grubu şirketi HEKTAŞ, yerli tohum üretimi kapsamında AR-GE çalışmaları gerçekleştirerek, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nden (TAGEM) Pehlivan07 hibrit silajlık mısır çeşidinin üretim ve satış hakkını satın aldı. Rakiplerine kıyasla verimi yüksek bu çeşit ile HEKTAŞ, silajlık mısır tohum pazarında da söz sahibi olacak.


Türkiye bitki koruma sektörünün önemli markalarından olan OYAK Tarım Hayvancılık Grubu şirketi HEKTAŞ, yerli tohum üretimi alanındaki çalışmalarına devam ediyor. TAGEM'den Pehlivan07 hibrit silajlık mısır çeşidinin üretim ve satış hakkını 6 yıllığına satın aldığını açıklayan HEKTAŞ, sürenin sonunda sözleşmeyi uzatma hakkına da sahip olduğunu bildirdi. TAGEM, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ve Mısır Araştırma Enstitüsü'nün iş birliğiyle geliştirilen Pehlivan07, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından iki yılda toplam 11 lokasyonda yapılan denemelerin sonucunda, rakiplerine kıyasla iyi bir performans göstermesinin ardından 2019 yılında tescillenmişti. Pehlivan07 hibrit silajlık mısır çeşidinin satışına yıl sonundan itibaren başlanması planlanıyor.


HEKTAŞ, Sunset'i satın alarak ihracat gücünü artırıyor


İç pazardaki faaliyetlerinin yanı sıra dünya çapında bir tarım şirketi olma yolunda adımlar atan HEKTAŞ, bitki koruma alanında pazarın önde gelen oyuncularından Sunset Kimya Tarım Ürünleri'ni satın aldı. Portföyündeki 97 adet ruhsatlı bitki koruma ürünüyle iç pazarda tarım alanında önemli çözümler sunan Sunset Kimya Tarım Ürünleri'nin; yurt dışında da 148 adet ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunuyor. Yapılan satın alma, HEKTAŞ'ın hem yurt içinde hem de ihracat pazarlarında pazar payını artırması yolunda önemli bir katkı sağlayacak.


"Yurt dışında ihracat gücümüzü artırmaya ve iç pazarda tohum ıslahına odaklandık"


OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer, gerek ülkemizde gerekse dünyada, tarımsal üretim ve gıda alanındaki yenilikleri takip ederek, global arenada güçlü bir oyuncu olma yönünde yatırımlar yaptıklarına dikkati çekti.


Ortakçıer, ihtiyaca yönelik ürünleriyle pazarın önemli bir oyuncusu olan Sunset Kimya Tarım Ürünleri'nin satın alınmasıyla başta Ortadoğu ve Kafkasya olmak üzere yeni pazarlara gireceklerini belirtti.


Son üç yıldır yaptıkları yatırımlarla tarım ve hayvancılık alanında pek çok yeniliğe imza attıklarını söyleyen Ortakçıer, "Özellikle tohum üretimi alanındaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Yeni kurduğumuz ıslah ekibimizle birlikte domates, biber, hıyar, buğday, mısır ve pamuk tohumlarıyla ilgili ıslah çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TAGEM ile üniversitelerle ve araştırma enstitüleriyle de ortak projeler gerçekleştiriyoruz. Tohumda ıslah çalışmaları, uzun vadeye yayılan, dönüşlerini 5-10 yıl içinde alabileceğimiz çalışmalardır. HEKTAŞ olarak tescillenen yeni tohumlarımızı önümüzdeki yıl itibarıyla birer birer piyasaya sürmeye başlayacağımıza inanıyoruz." dedi. - İSTANBUL

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 05:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi HEKTAŞ, tohum ıslahına odaklanıyor - Son Dakika Ekonomi

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