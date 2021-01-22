Helal Akreditasyon Kurumu, ilk yurt dışı eğitim programını tamamladı

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), ilk yurt dışı eğitim programını 18-21 Ocak'ta çevrim içi olarak gerçekleştirdi.

HAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl helal kalite altyapısındaki beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve helal belgeli ticaret konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim programları organize eden Kurum, ilk defa bir yurt dışı eğitim programı düzenledi.

Çevrim içi gerçekleştirilen programa, Avustralya'dan Hindistan'a, Avusturya'dan Almanya'ya pek çok farklı ülkeden katılım sağlandı.

Programda, dünyadaki helal belgeli ticaretin durumu, İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü tarafından yayımlanan standartlar ile söz konusu belgelerde atıfta bulunulan ISO standartlarının ilgili maddeleri başta olmak üzere diğer teknik metinlerin yanı sıra HAK'ın akreditasyon süreçlerini ve kurallarını içeren eğitimlere yer verildi.