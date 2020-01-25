"Helal" belgeli kuruluşlara yönelik denetim güçlendiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Helal' belgeli kuruluşlara yönelik denetim güçlendiriliyor - Son Dakika Ekonomi

"Helal" belgeli kuruluşlara yönelik denetim güçlendiriliyor

6 saat önce

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş helal uygunluk değerlendirme kuruluşları ile üçüncü tarafların iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş helal uygunluk değerlendirme kuruluşları ile üçüncü tarafların iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kurumun "Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, HAK tarafından akredite edilmiş helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının uygun olmayan iş ve işlemlerinin tespiti, ilgili kuruluşların yükümlülükleri ve taraflar arasında iletişimin sağlanmasına dair usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, söz konusu kuruluşlar, kurum tarafından ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre helal akreditasyon gerekliliklerden herhangi birinin, kuruluşun hizmet verdiği üçüncü taraflarca yerine getirilmediğinin tespiti halinde, kuruluş üçüncü tarafın gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmesini sağlayacak.

Kuruluşlar, uygun olmayan işin kaynağının ortadan kaldırıldığına dair delilleri ve bu amaçla yürütülen düzeltici faaliyetlerin kayıtlarını HAK'a bildirecek.

Uygun olmayan iş ve işlemlerin tespiti halinde kuruluşlar, söz konusu üçüncü taraflarla iletişime geçerek, konuyla ilgili kendilerini bilgilendirecek, helal uygunluk değerlendirme hizmetleriyle ilgili geçmiş faaliyetlerini gözden geçirecek, gerekli tedbirleri kendiliğinden alacak, gereken düzeltici faaliyetleri yapacak ve bunlara dair kayıtları akreditasyon çevrim süresince saklayacak.

Helal uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygun olmayan iş ve işlem ortaya çıkarsa, sürecin yönetiminin nasıl olacağına dair hizmet verdiği üçüncü tarafların planlamalarını, prosedürlerini ve tahsis ettiği kaynakların uygunluğunu denetleyecek.

Ayrıca, HAK'ın uygun görmesi halinde kuruluş müşterilerini konuya ilişkin bilgilendirecek. Yapılan düzeltici faaliyetlerin sonuçları ve alınan tedbirlerle yapılması planlanan işlemlere ilişkin tarafların bilgilendirilmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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