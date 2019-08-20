Son Dakika Haberleri: Helal et için 'iğrenç' diyen öğrencinin sınavı geçersiz sayıldı
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Helal et için 'iğrenç' diyen öğrencinin sınavı geçersiz sayıldı

27 dakika önce

İngiltere'de orta öğrenim bitirme sınavındaki (GCSE) din bilgisi sorularından birinde helal et için 'iğrenç' yorumu yapan öğrencinin sınavı geçersiz sayıldı.

Helal et için 'iğrenç' diyen öğrencinin sınavı geçersiz sayıldı, System.String[]
İngiltere'de orta öğrenim bitirme sınavındaki (GCSE) din bilgisi sorularından birinde helal et için 'iğrenç' yorumu yapan öğrencinin sınavı geçersiz sayıldı.
İngiltere'de orta öğrenim bitirme sınavındaki din bilgisi soruları bölümünde helal et hakkındaki fikri sorulan 16 yaşındaki Abigail Ward'ın 'kesinlikle iğrenç' yorumu ırkçı bulunduğu gerekçesiyle sınavı geçersiz sayıldı. Geçtiğimiz haziran ayında yaşanan olayda, sınav kurulu vejetaryen olduğu açıklanan öğrencinin yorumunu 'edebe aykırı şekilde ırkçı' olarak değerlendirdi.
Metro gazetesinin haberine göre, Ward'ın Eastbourne'deki okulu ise karara karşı çıkarak öğrencinin çok sıkı bir vejetaryen olması sebebiyle helal kesim yapan 'kasaplara' tepkili olduğunu; Müslümanlarla ilgili herhangi bir olumsuz yorum yapmadığını söyledi.
Sınav kurulu ise, daha sonra öğrencinin üzgün ve stresli olmasına neden oldukları için özür dileyerek söz konusu kararını geri aldığını açıkladı.


İngiltere, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:55 Kaynak: DHA
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