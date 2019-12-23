Helal Hannover, kapılarını ilk kez 6-8 Mart 2020'de açacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Helal Hannover, kapılarını ilk kez 6-8 Mart 2020'de açacak - Son Dakika

Helal Hannover, kapılarını ilk kez 6-8 Mart 2020'de açacak

6 saat önce

Deutsche Messe tarafından 6-8 Mart 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde ilk kez gerçekleştirilecek Helal Hannover, İslami standartlara uygun helal ürünler konusunda iş ve bilgi paylaşımı için yeni bir platform sunmaya hazırlanıyor.

Helal Hannover, kapılarını ilk kez 6-8 Mart 2020'de açacak, System.String[]

Deutsche Messe tarafından 6- 8 Mart 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde ilk kez gerçekleştirilecek Helal Hannover, İslami standartlara uygun helal ürünler konusunda iş ve bilgi paylaşımı için yeni bir platform sunmaya hazırlanıyor.

Deutsche Messe'den yapılan açıklamaya göre, İslam'a uygun ürünler için hala standart bir sertifika bulunmaması, AB ülkelerinde uzun yıllardır bir belirsizliğe yol açarken, firmaların helal sertifikası olmadan, İslam ülkelerine gıda ve kozmetik ürünleri ihraç etmesi imkansız hale geliyor. Açıklamaya göre, kuruluşların, yüksek standartlarda ve hijyen kurallarına uygun sertifikalar düzenleyebilmesi için hem masraflı, hem de uzun bir süreçten geçtikleri BAE akreditasyonunu alması gerekiyor ve bu süreç iki yıla kadar uzayabiliyor.

Açıklamada, Avusturya, Almanya, Macaristan ve Fransa'da helal sertifikası veren Islamic Information, Documentation and Certification (IIDC) CEO'su Günther Ahmed Rusznak'ın görüşlerine de yer verildi. "Hiçbir sertifika veren kurum, ürünleri için müşterilerine dünya çapında tanınan bir sertifika veremiyor." ifadesini kullanan Rusznak, IIDC'nin, Helal Hannover'de bir standı olacağını ve kendisinin fuarın konferans programının bir parçası olarak, helal sertifikasının önemi ve bu sertifikayı verirken dikkat edilen çeşitli standartlar hakkında bir konuşma yapacağını bildirdi.

Helal ürünlerin sertifikalandırılması, Helal Hannover'de ele alınacak ana başlıklar arasında olacak. Helal yiyecekler, içecekler, kozmetik ürünler ve seyahat konularında da katılımcı ve ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak Helal Hannover aynı zamanda, yeni iş bağlantıları için global bir platform sunarken; fuar boyunca uluslararası bir konferans programına da ev sahipliği yapacak.

Hannover, Almanya, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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