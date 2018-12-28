Helal Toblerone, Afd'yi Rahatsız Etti

ALMANYA'da aşırı sağcı bir grup, helal sertifikası aldığını duyuran ünlü çikolata markası Toblerone'a karşı boykot başlattı.

ALMANYA'da aşırı sağcı bir grup, helal sertifikası aldığını duyuran ünlü çikolata markası Toblerone'a karşı boykot başlattı. Çikolatanın üretici firması Mondelez'in Nisan ayından beri helal çikolata üretildiğini ve helal sertifikası alındığını açıklamasının ardından yabancı ve İslam karşıtı parti AfD, söz konusu açıklamayı Almanya'daki 'İslamlaşma' eğiliminin bir parçası olarak nitelendirdi.



MEUTHEN: HELAL MARKA TAMAMEN TESADÜF



AfD Sözcüsü Jorg Meuthen ise, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ne Almanya'da ne de Avrupa'da İslamlaşma yok. Bu ünlü çikolata markasının helal sertifikası alması tamamen tesadüf" dedi. Meuthen'in paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda kullanıcı, #BoycottToblerone etiketi altında birleşerek memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Mondelez şirketi ise, tutkularının herkesin keyif alabileceği ürünler yapmak olduğunu belirterek, "Bu nedenle dünyadaki geniş yelpazedeki tüketicilerimizin farklı tercihlerine ve gıda gereksinimlerine cevap vermemiz bizim için önemli" dedi.

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