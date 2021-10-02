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"Helal turizm" sektöründeki tesislere ilgi sezon öncesi beklentilerin üzerine çıktı - Son Dakika

"Helal turizm" sektöründeki tesislere ilgi sezon öncesi beklentilerin üzerine çıktı

02.10.2021 11:00

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, helal turizmde sezon öncesi beklentilerin üzerinde ilgiyle karşılaştıklarını bildirdi.

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, helal turizmde sezon öncesi beklentilerin üzerinde ilgiyle karşılaştıklarını bildirdi.

"Helal turizm" konseptinde hizmet veren tesisleri tercih eden tatilciler, tesis, hizmet kalitesi, tarihi ve doğal güzellikler gibi nedenlerle tatil rotalarını Türkiye'ye çeviriyor.

Türkiye, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "güvenli turizm" hizmeti veren butik tesisleriyle sektörde her geçen yıl daha fazla tatilciye hizmet veriyor.

IHATO Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, AA muhabirine, Türkiye'nin dünyada "helal turizmin amiral gemisi" konumunda olduğunu söyledi.

Sezonun parlak geçtiğini dile getiren Turhan, dünyada seyahat ve tatil önceliğini helal turizm olarak belirleyen kitlenin aklına ilk gelen ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Türkiye'nin destinasyon çeşitliliği, tesis ve hizmet kalitesinin yanında fiyat avantajı gibi artılarının olduğunu aktaran Turhan, bütün bunların tercih sebebini etkilediğini kaydetti.

Sezona büyük beklentilerle girdiklerini hatta bazı kesimlerin bunu abartılı bulduğunu ifade eden Turhan, bu senenin koşullarında rekor düzeyde ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Yüksek geçen sezonun elde edilen gelire de yansıdığını bildiren Turhan, bundan dolayı helal turizm yatırımcısının yüzünün güldüğünü aktardı.

Eylül başlarına kadar tesislerde yüzde 100 doluluğun yakalandığını belirten Turhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de 100'ün üzerinde helal konseptinde tesis olduğu ve 50 bine yakın yatak kapasitesi bulunduğu düşünüldüğünde bunlar iyi rakamlar. Helal turizm pazarında her ne kadar bakanlığın resmi bir istatistiği olmasa da otellerin yatak kapasiteleri ve doluluklarını düşünecek olursak, 2020 yılında yaklaşık 2,5 milyon olan geceleme sayısı, bu yıl yaklaşık 6-7 milyon gecelemeye kadar ulaştı. Tüm bunlar ve yeni yatırımları da göz önünde bulundurarak, helal turizm olarak 8 milyon turist ile 15-20 milyon gecelemeyi yakalamayı hedefliyoruz."

İlgi her geçen yıl artıyor

Turhan, helal turizme her geçen yıl artan ilginin ve Türkiye'nin sektördeki konumunun yatırımcıların da dikkatini çektiğini kaydetti.

Helal konseptin, tatilcinin seyahat etmeye başladığı noktadan tesisten ayrıldığı sürece kadar yönetilmesi gereken hassas bir konu olduğunu vurgulayan Turhan, "Bu zincirdeki bir hata tüm sektörün zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle ivme kaybetmemek için kalite korunmalı. Antalya'nın 5 yıldızlı otelleri gibi villaları da markalaşmaya başladı. Salgın sürecinde villa sektörü olumlu etkilendi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da villa turizmi parlak bir sezon geçirdi. Sezonda villalarda doluluk oranı yüzde 100 olarak gerçekleşti. Ekim ayının başları için bile rezervasyon talepleri geliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Turizm, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Helal turizm' sektöründeki tesislere ilgi sezon öncesi beklentilerin üzerine çıktı - Son Dakika


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