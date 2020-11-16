Helal turizm sektörünün yüzü koronavirüs sürecinde de güldü - Son Dakika

Helal turizm sektörünün yüzü koronavirüs sürecinde de güldü

16.11.2020 11:09
Helal turizm sektörünün yüzü koronavirüs sürecinde de güldü, System.String[]

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, helal turizm sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde öngördüklerinin üstünde olumlu bir tabloyla karşılaştığını belirterek, "Genellikle yüzde 90 ile 95 bandında doluluk oranına ulaşan villalarda yüzde...

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, helal turizm sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde öngördüklerinin üstünde olumlu bir tabloyla karşılaştığını belirterek, "Genellikle yüzde 90 ile 95 bandında doluluk oranına ulaşan villalarda yüzde 100'lere ulaştık." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helal turizm sektörünün Kovid-19 öncesi büyük beklentiler içinde olduğunu söyledi.

Olumsuzluklara rağmen sektörün, sezonu genel anlamda olumlu bir havada geride bıraktığını vurgulayan Turhan, Kovid-19'a rağmen işletmelerde oluşan tablonun geleceğe dair umut verdiğini dile getirdi.

Turhan, genel anlamda olumlu bir sezon geçirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinin başında da öngördüğümüz gibi özellikle butik işletmelere, villalara yoğun ilgi oldu. Genellikle yüzde 90 ile 95 bandında doluluk oranına ulaşan villalarda, yüzde 100'lere ulaştık. Aynı şekilde kamp ve karavan üzerine hizmet veren işletmeler, sezonu tamamen dolu olarak kapattı. Özel teknelerin de büyük rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. Birçok sektör için dalgalı geçen bir sezonda, helal turizm sektörü, yatırımcısına zarar ettirmedi. Yatırımcıların da dikkatini üzerine çekti. İnsanlarda ciddi kaygıların olduğu bir sezonu geride bırakırken, ağırladığımız misafirlerin ise büyük bir mutluluk ve güvenle geri döndüklerini gözlemledik."

Tatilini, Türkiye'deki helal turizm konseptinde hizmet veren işletmelerde geçiren turistlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Turhan, bunda özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan çalışmaların önemli katkısı olduğunu bildirdi.

"Türkiye, helal turizmde kaliteli hizmet veriyor"

Başta yapılan tanıtım çalışmaları, havalimanlarında alınan önlemler ve Güvenli Turizm Sertifikası ile ziyaretçilere güven aşılandığını anlatan Turhan, "Dünyada Kovid-19 için bir aşı henüz geliştirilememiş olsa da, Türkiye, aldığı tedbirlerle kesinlikle turizmde bir güven aşısı geliştirdi, diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Turhan, Türkiye'nin helal turizm konseptinde açık ara en kaliteli hizmeti veren ülke konumunda olduğuna dikkati çekerek, bu alanda hizmet veren en fazla işletmeye sahip ülkenin de Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye, Turizm, Helal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Helal turizm sektörünün yüzü koronavirüs sürecinde de güldü - Son Dakika


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