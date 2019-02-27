Son Dakika Haberleri: Helâl Ürünlere 'Organik' Etiketine İzin Yok

Helâl Ürünlere 'Organik' Etiketine İzin Yok

1 saat önce

MERKEZİ Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'nın kararına gerekçe olarak şoklamadan yapılan kesim sırasında hayvan refahı standartlarının yerine getirilememesi gösterildi.

Helâl Ürünlere 'Organik' Etiketine İzin Yok, System.String[]
MERKEZİ Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'nın kararına gerekçe olarak şoklamadan yapılan kesim sırasında hayvan refahı standartlarının yerine getirilememesi gösterildi. Bu standardın İslami usüllere göre kesilen hayvan etlerinde sağlanamayacağı belirtildi. AB kuralları çerçevesinde üreticilerin organik ürün sertifikası alabilmesi için hayvan sağlığı ve refahı konusunda belli başlı standartları yerine getirmesi gerekiyor.

Helal etlere organik ürün etiketi konmasına ilişkin dava, Fransa'da mezbahalardaki hayvanların korunması için çalışan bir dernek tarafından açılan davanın ardından Avrupa Adalet Divanı'na taşınmıştı. Dernek, 2012'de İslami usüllere göre kesilen etlere bu sertifikanın verilmesine karşı çıkmıştı. Fransa'daki mahkeme, Adalet Divanı'ndan görüş talep etmişti. Fransa'daki davada son sözü, Versailles'daki Temyiz Mahkemesi söyleyecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:25 

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