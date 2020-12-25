"Helalinden olsun" hassasiyeti, Türkiye'nin akreditasyonuna güveni artırdı - Son Dakika

"Helalinden olsun" hassasiyeti, Türkiye'nin akreditasyonuna güveni artırdı

25.12.2020 11:03

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Turhan, Türkiye Akreditasyon Kurumunca akredite edilen "helal" belgeli firmaların, gıda, turizm ve hizmet sektörü gibi alanlarda güven verdiğini belirtti.

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Turhan, Türkiye Akreditasyon Kurumunca akredite edilen "helal" belgeli firmaların, gıda, turizm ve hizmet sektörü gibi alanlarda güven verdiğini belirtti.

Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde dini inançtan kaynaklanan hassasiyet, tüm sektörlerde "helal belgelendirme" standartlarını öne çıkardı. Bu alandaki pazarın büyüklüğü bazı Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu birçok ülkeyi standartları onaylayan akreditasyon çalışmasına sevk etti.

Böylesine önemli bir küresel talebi karşılamak için harekete geçen ülkelerde "akredite" onayı verilen kurumlar faaliyete başladı.

Bu alanda çalışan Türkiye de dünya "helal belgelendirme" pazarında söz sahibi ülke konumuna geldi. Başlatılan girişimlerle kısa sürede Müslümanların yaşadığı geniş bir coğrafyada kendisini kabul ettiren Türkiye, İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartları uyarınca akreditasyon yapabilen ülke oldu.

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada hızla artan Müslüman nüfusun "helal" pazarını da geleceğin en büyük pazarları arasına soktuğunu söyledi.

Bu noktada "helal belgeli" ürün ve hizmetlerin öne çıktığına dikkati çeken Turhan, gıdadan konaklama hizmetlerine kadar geniş bir alanda helal belgesi verilebildiğini ifade etti.

Bu belgeyi dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce kuruluşun vermekte olduğunu dile getiren Turhan, bu durumun da bazı "güven" sorunlarına neden olduğuna işaret etti.

"Türkiye'nin güvenilirliği kabul gördü"

Türkiye'de, helal belgesi veren kuruluşların denetlenmesi ve akredite edilmesi için Helal Akreditasyon Kurumu kurulduğunu hatırlatan Turhan, "Bu kurum, helal belgesi veren kuruluşları belge vermeye yetkili olduklarına dair akredite ediyor. Şu ana kadar 6 firmayı akredite etti. Başka başvuruların da değerlendirme süreci sürüyor." diye konuştu.

Turhan, Türkiye Helal Akreditasyon Kurumunun sadece Türkiye değil, dünya Müslümanları için de önemli olduğuna işaret ederek, bu kurumunun "helal pazar" diye adlandırılan alanda ticari faaliyeti bulunan ve hizmet alan tüm tarafların duyduğu yetkisiz belgelendirme endişesini giderdiğini kaydetti.

Bazı Müslüman ülkelerin Müslüman olmayan ülkelerde kurulan akreditasyon kuruluşlarını bile pazardan pay almak amacıyla onayladığını savunan Turhan, ekonomik güç kaygısı ve ticari kazanç hırsı gibi nedenlerle belgelendirmelerin suistimal edilebildiğini iddia etti.

"Türkiye hem arz hem de talepte önemli bir noktada"

Türkiye'nin bu alanda çok iyi bir noktada olduğunu belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Türkiye hem arz hem de talepte helal sektöründe çok önemli bir noktada bulunuyor. Tam anlamıyla helal olan ürünleri ya da hizmetleri üretmekte ve bu ürünleri talepte, dünyada başı çeken ülkeler arasında yer alıyoruz. Helal belgesini itibarsızlaştırma üzerine oynanan oyunlara karşı tüm İslam dünyası olarak dikkatli olmalıyız. Özellikle Türkiye bu art niyetten dolayı hedef alınıyor. Türk helal turizm sektörü, Türkiye'de akredite edilmemiş kuruluşların verdiği belgelere şüpheyle yaklaşıyor."

Türkiye dışındaki akreditasyonları tercih etmediklerini söyleyen Turhan, "Çünkü biz helal turizm pazarında, sadece konaklama hizmetinde değil, aldığımız ham maddelerde de helal tercih ediyoruz. Ekmeğinden tutun et, tavuk ya da içecek gruplarına kadar helal belgeli olanlarını tercih ediyoruz. Bu belgeyi hangi kuruluşun verdiğine ve bu kuruluşun akredite olup olmadığına da bakıyoruz. Helal turizmde, hizmet tarafına da helal belgesi veren kuruluşların da yine Türkiye'de Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş olmasını çok önemsiyoruz." dedi.

Helalinden olsun hassasiyeti, Türkiye'nin akreditasyonuna güveni artırdı
Helalinden olsun hassasiyeti, Türkiye'nin akreditasyonuna güveni artırdı
Helalinden olsun hassasiyeti, Türkiye'nin akreditasyonuna güveni artırdı
Helalinden olsun hassasiyeti, Türkiye'nin akreditasyonuna güveni artırdı

Müslüman, Türkiye, Turizm, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Helalinden olsun' hassasiyeti, Türkiye'nin akreditasyonuna güveni artırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459 lira sınırında Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor
Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti         
10:59
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
17 yaşındaki genç, dedesinin tabancasıyla intihar etti 17 yaşındaki genç, dedesinin tabancasıyla intihar etti         
10:37
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Nihat Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu, "Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım" diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi         
10:03
Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Survivor 2021'in yayın günü belli oldu         
09:52
Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?         
09:14
Vale hizmetlerinde 1 Temmuz 2021'den sonra yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu olmayacak Vale hizmetlerinde 1 Temmuz 2021'den sonra yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu olmayacak         
08:13
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu         
07:27
ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada         
07:24
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor         
23:01
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı         
21:47
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 11:22:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Helalinden olsun" hassasiyeti, Türkiye'nin akreditasyonuna güveni artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei