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Helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan genç, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan genç, son yolculuğuna uğurlandı

09.07.2021 16:11
Helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan genç, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde nehre girmeden önce arkadaşlarından helallik isteyen ve 6 gün sonra cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Emirhan Henden son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde nehre girmeden önce arkadaşlarından helallik isteyen ve 6 gün sonra cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Emirhan Henden son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 3 Temmuz Cumartesi günü Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi üzerinden geçen Sakarya Nehri'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Emirhan Henden nehrin karşı tarafında bulunan meradaki hayvanlarını yem vermek için botu kullanmak istedi. Hava şartları sebebiyle alabora olan botunun suda sürüklendiğini gören genç, botun ipini çekmek için suya girdi. Henden'in, suda yüzmeye başlamadan önce arkadaşlarından helallik istediği ve bir süre yüzdükten sonra bota yakın mesafede suda bağırarak çırpındığı ve gözlerden kaybolduğu anlar ortaya çıkmıştı.

12 kilometre uzaklıkta vatandaş tarafından bulundu

Henden'i bulabilmek için 5 bot, 9 araç, 1 tekne ile 56 uzman ekip dahil tüm imkanlarla birlikte nehirde ve denizde yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Kaybolduğu günden itibaren dönüşümlü nöbet tutan vatandaşlar tarafından sabah saat 04.30 sıralarında Adatepe Mahallesi'nden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Hürriyet Mahallesi'nde Emirhan'ın cansız bedeni bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, Henden'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Emirhan Henden'in cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Suda kayıplara karıştıktan 6 gün sonra bulunan Henden'in cenazesi hastanedeki işlemleri sonrasında Adatepe Mahallesi'ne getirildi. Henden için cenaze töreni düzenlenirken, törene Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Henden, Adatepe Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

Helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan genç, son yolculuğuna uğurlandı
Helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan genç, son yolculuğuna uğurlandı
Helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan genç, son yolculuğuna uğurlandı
Helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan genç, son yolculuğuna uğurlandı
Helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan genç, son yolculuğuna uğurlandı
Helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan genç, son yolculuğuna uğurlandı
Helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan genç, son yolculuğuna uğurlandı

Cumartesi, Sakarya, Cenaze, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Helallik isteyerek girdiği nehirde kaybolan genç, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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