Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın Orman Örtüsü Oranı Arttı - Son Dakika
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Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın Orman Örtüsü Oranı Arttı

13.07.2022 12:50
Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın Orman Örtüsü Oranı Arttı

ARAXAN SOL SANCAĞI, 13 Temmuz (Xinhua) -- Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Araxan Sol Sancağı'nda bulunuyor.

ARAXAN SOL SANCAĞI, 13 Temmuz (Xinhua) -- Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Araxan Sol Sancağı'nda bulunuyor. Son yıllarda İç Moğolistan, hayvan otlatmanın yasaklanması ve ağaçlandırma gibi önlemlerle orman bitki örtüsünün eski haline getirilmesini etkin şekilde teşvik etti. Doğa koruma alanının orman örtüsü oranı, kuruluşundan önce yüzde 36 iken şu an yüzde 57,3'e çıktı ve genel ekoloji büyük oranda iyileşti.

Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın Orman Örtüsü Oranı Arttı

Havadan çekilen fotoğrafta, Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın manzarası görülüyor, 11 Temmuz 2022.

Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın Orman Örtüsü Oranı Arttı

Havadan çekilen fotoğrafta, Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'nı ziyaret eden turistler görülüyor, 11 Temmuz 2022.

Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın Orman Örtüsü Oranı Arttı

Havadan çekilen fotoğrafta, Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'nı ziyaret eden turistler görülüyor, 11 Temmuz 2022.

Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın Orman Örtüsü Oranı Arttı

Havadan çekilen fotoğrafta, Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın manzarası görülüyor, 11 Temmuz 2022.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Moğolistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın Orman Örtüsü Oranı Arttı - Son Dakika

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