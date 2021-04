Hele o gelinlik yok mu! House Of Gucci filminde Lady Gaga'nın giydiği gelinlik olay oldu

ÇEKİMLERİ SIRASINDA BİLE MERAK UYANDIRDI

Bu yılın başından bu yana ise usul usul da olsa bir hareketlenme başladı. Yeniden setler kuruldu ve az sayıda da olsa film çekimleri başladı. Bunlardan biri de yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği House of Gucci (Gucci'nin Evi) adlı yapım.

SADECE KONUSU DEĞİL KOSTÜMLERİ DE İYGİ ÇEKİYOR

Esin kaynağını Sara Gay Forden'ın kaleme aldığı, 2001'de yayınlanan "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" adlı kitaptan alan filmin çekimleri İtalya'nın çeşitli kentlerinde sürüyor. Moda imparatorluğunun veliahtı olan eşi Maurizio Gucci'yi kiralık katil tutarak öldürten Patrizia Reggiani'nin öyküsü üzerine kurulu olan filmin sadece kadrosu ve konusu değil kostümleri de ilgi çekiyor.

KIYAFETLER DE MERCEK ALTINDA

Filmde zengin bir aileye gelin giden sonra da kocasını öldürtüp yıllarını hapiste geçiren Patricia Reggiani'yi canlandıran Lady Gaga'nın köstümleri ise başlı başına özel olarak hazırlanan bir koleksiyonun bir parçası. Olayların geçtiği dönemin çizgilerini yansıtan bu kıyafetler de moda dergilerinde mercek altına alınıyor.

DANTELLİ BEYAZ ELBİSE

Lady Gaga'nın düğün sahnesi için giydiği beyaz elbise ise son günlerde sosyal medyada da gündem oldu. Her ne kadar filme esin kaynağı olan Reggiani'nin kendi düğününde giydiğinin aynısı olmasa da bu elbiseyi Lady Gaga'nın üzerinde taşıması da beğeni topladı filmin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktıkça.

USTALARIN TASARIMI

Lady Gaga'nın dantelli beyaz elbisesi siyah bir kemerle tamamlandı. Saçları ve makyajı da döneme uygun olarak yapılan Lady Gaga bu görüntüsüyle de göz doldurdu. Bir moda imparatorluğunun üyelerinin hayat öyküsünü anlatan filmin kostümleri de yine ünlü tasarımcıların imzasını taşıyor.

DUDAK UÇUKLATAN ÖYKÜ Zengin bir ailede dünyaya gelip sonra yine zengin bir adamla evlenen bir kadın. İş seyahatine gittiğini söyleyip evine bir daha dönmeyen ve başka bir kadın için karısını terk eden ünlü bir koca. Kendisine bunu yapan eşinden intikam almak için kiralık katip tutup onu öldürten öfkeli bir eş ve o eşin lüks hayattan cezaevine uzanan, üstelik de oradan çıkışta kendini yine milyoner olarak bulan bir kadının öyküsü.

RIDLEY SCOTT KAMERA ARKASINDA

Bütün bunlar, 90'lı yıllarda yaşanıp bitse de sinema dünyasının da ilgi alanı dışında kalamadı. Usta yönetmen Ridley Scott'ın elinde daha çekimleri bitmeden iddialı bir filme dönüştü. Başrollerinde Lady Gaga ve Adam Driver'ın yer aldığı House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) adlı filmin çekimleri İtalya'da sürüyor.

KARA DUL'U LADY GAGA CANLANDIRIYOR 2018 yılında Bradley Cooper ile kamera karşısına geçtiği A Star Is Born adlı filmdeki performansıyla tam not alan Lady Gaga, modern çağların en ilginç figürlerinden biri olan Patrizia Reggiani'yi yani moda devi Gucci'nin torunu Maurizio Gucci'yi, sırf aldatılmanın intikamını almak için kiralık katil tutup öldürten eski eşini canlandırıyor. İtalyan basınında "kara dul" olarak anılan Patrizia Reggiani'yi beyazperdeye taşımak için de saçını koyu renge boyatan Lady Gaga, kıyafeti ve makyajıyla da Reggiani'yi şaşırtan bir benzerlikle canlandırıyor. Lady Gaga'nın filmdeki rol arkadaşı ise geçen sezon A Marriage Story'deki performansıyla büyük sükse yapan Adam Driver.

KİTAP UYARLAMASI

"The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" adlı kitaptan uyarlanan film, Maurizio Gucci ve Patrizia Reggiani'nin ilişkilerinin çarpıcı bölümlerini beyazperdeye taşıyor. Filmin senaryosunda ise Roberto Bentivegna'nın imzası var. Daha çekimleri aşamasında çok konuşulan House of Gucci adlı filme konu olan Patricia Reggiani'ye gelirsek... Onun hayatı en klişe tabiriyle gerçekten de filmlere konu olacak türden. İtalyan moda devi Gucci'nin kurucusunun torunu olan Maurizio Gucci ile Patrizia Reggiani, 1973 yılında evlendiler. İki çocuk sahibi olan çift, lüks, gösterişli hayatları, katıldıkları gösterişli partiler derken hep göz önünde bir yaşam sürdü. Fakat 1985 yılında Maurizio Gucci'nin "bir iş gezisine gidiyorum" deyip evden çıkmasıyla her şey tepetaklak oldu.. Aslında Gucci'nin iş gezisine gittiği yalandı, genç bir kadınla kaçıp ailesini ve eşini terk etmişti.

BOŞANINCA DA DEFTER KAPANMADI Fakat bu beklenmedik durum Patrizia Reggiani'nin hızlı ve gösterişli yaşam tarzını değiştirmedi. İki çocuğuyla terk edilen Reggiani ile Maurizio Gucci, 1991 yılında resmi olarak boşandılar. Patrizia Reggiani, bu boşanmanın ardından 500 bin dolar tazminat aldı. Ama onun için bu defter kapanmadı. Boşanmadan bir yıl sonra Patrizia Reggiani; beyninde bir tümör bulunduğunu öğrendi. Durum riskli olsa da başarılı bir tedaviyle tekrar eski hayatına döndü. Boşandıktan iki yıl sonra, 1993'te Maurizio Gucci dedesinden kalan dev şirketin hisselerini 170 milyon dolara bir Bahreyn merkezli şirkete sattı. Bu sırada yeni bir evlilik yapmaya hazırlandığı da duyuldu. Fakat ne yazık ki bu evlilik sadece bir iddia olarak kaldı. Çünktü Patrizia Reggiani, bir medyumdan da destek alarak kiralık katil tuttu ve eski kocası Maurizio Gucci'yi öldürttü. Eski eşi öldükten saatler sonra da o dönemdeki sevgilisini kovup onun lüks evine yerleşti. Bu arada Reggiani'nin kiralık katile 300 bin euro ödediği haberleri de basına yansımıştı.

KİRALIK KATİL TUTUP KOCASINI ÖLDÜRTTÜ, 29 YIL CEZA ALDI

Tam Reggiani, hayatını yoluna koyup intikamını da aldığını düşünürken, kiralık katil bulma konusunda ona yardımcı olduğu ileri sürülen medyum, polise olup biten her şeyi anlattı. Reggiani tutuklandı. Kiralık katil tutmasının nedeni sorulduğunda da "gözlerinin iyi görmediğini ve Gucci'yi öldürecek kurşunu ıskalamak istemediğini" anlattı. Yargılandı ve 29 yıl hapis cezası aldı. İşte o sırada da Gucci için tasarım yapan Tom Ford, öldürülen patronunun intikamını alır gibi, tasarladığı Gucci kelepçelerini vitrine koydu. Patrizia Reggiani, her ne kadar 1998 yılında 29 yıl hapse mahkum olsa da cezası 26 yıla indirildi. 2011'de de gündüzleri cezaevinden çıkıp çalışmasına izin verildi. Fakat " Hayatımda hiç çalışmadım, hapiste kalmayı tercih ederim" diyerek bunu reddetti. İki yıl sonra ise aynı fırsattan yararlanarak bir mücevher mağazasında ve bir yardım kuruluşunda çalışmaya başladı.

CEZAEVİNDEN MİLYONER OLARAK ÇIKTI 2017 yılında iyi halden tahliye edilen Patrizia Reggiani, Maurizio Gucci'nin ölümünden iki yıl önce kendisine yılda 1 milyon euro ödeme yapılmasını garanti altına aldığı anlaşmanın geçerliliğinin sürdüğü de istinaf mahkemesi tarafından açıklandı. Hatta Reggiani'nin cezaevinde geçirdiği yıllar için de Gucci'nin mirasından 20 milyon euro alacağı da belirtildi.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU İşte bu ilginç hikaye şimdi yönetmen Ridley Scott'ın ellerinde, büyük olasılıkla gelecek sezonun iddialı yapımlarından biri olarak çekiliyor. Filmde, Adam Driver ile Lady Gaga'nın yanı sıra Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons da yer alıyor.